In ihrem Spiel gegen den 1. VC Wildau zeigten die Red Cocks große Schwierigkeiten in der Annahme und in der Abstimmung. So zogen die Damen aus Wildau in den ersten beiden Sätzen (17:25, 19:25) davon. Doch im dritten Satz schienen sich die Gastgeberinnen gefangen zu haben. "Die Abstimmung, die Annahme, die Stimmung - alles wurde deutlich besser", so Trainer Alexander Seilz. So wurde der dritte Satz souverän mit 25:16 gewonnen. Der Verlauf erinnerte an das letzte Auswärtsspiel in Strausberg, dort ging der Gegner auch mit zwei Sätzen in Führung. Wesentlich sicherer und siegeswillig begann der vierte Satz. Den kleinen Vorsprung konnten die Red Cocks bis zum Schluss beim 25:20 verteidigen. Wildau wollte sich aber nicht geschlagen geben und kämpfte erbittert im letzten Satz gegen die immer wieder ausgleichenden Gastgeberinnen. Schlussendlich mussten sich diese mit einem 17:19 im Tiebreak geschlagen geben.

Anschließend ging es gegen den Tabellenführer, VSB offensiv Eisenhüttenstadt, der vor einem Jahr wie die Red Cocks aus der Landesklasse aufgestiegen war.

Auch in diesem Spiel führten Unsicherheiten in der Annahme zum Verlust der ersten beiden Sätze (19:25, 17:25), aber das sollte die Frankfurterinnen nicht entmutigen. Wie zuvor trumpften sie im dritten Satz (25:14) auf. Die kräftezehrende Aufholjagd begann erneut. "Den vierten Satz konnten wir mit 25 zu 20 entscheiden und somit ging es an diesem Tag in den dritten Tiebreak", beschreibt Seilz den besonderen Spieltag. Es schien, als wenn der VSB seine knappe Führung bis zum Schluss durchhalten könne, doch dann konnten die Red Cocks das Blatt wenden und zogen mit 15:13 an den Gästen vorbei.

Im ersten Spiel des Tages gewannen Wildau und Eisenhüttenstadt in einem spannenden Schlagabtausch die Sätze abwechselnd. Dann entschied Wildau den fünften Satz für sich.

Die Red Cocks verabschieden sich als Sechste aus der Saison. "Ich möchte dem VSB offensiv meinen Glückwunsch zum Aufstieg in die Brandenburgliga aussprechen, viel Erfolg und gutes Gelingen", würdigt Seilz die Leistung des Gegners.

Red Cocks: Daniela Lange, Verena Hoffmann, Susanne Aschbrenner, Anna Zehle Catrin Hoff, Romy Nowak, Dana Klawon