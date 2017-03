Guggenberger führt Sedlak-Elf zum Erfolg

artikel-ansicht/dg/0/

Velten/Petershagen/Eggersdorf (MOZ) Mit drei Punkten im Gepäck kehrten die Landesliga-Kicker von Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf vom Gastspiel in Velten heim. 3:1 gewannen die Doppeldörfler beim SC Oberhavel. Es war ihr neunter Saisonsieg. Die erhoffte und angekündigte kleine Siegesserie wurde somit in Velten gestartet.

artikel-ansicht/dg/0/1/1562692/

Den Schwung des letzten Heimsieges wollten die Blau-Weißen mit nach Velten nehmen. Cheftrainer Roman Sedlak vertraute daher derselben Startformation. Die legte dann auch los wie die Feuerwehr, setzte vom Anpfiff weg die besprochene Taktik in Taten um. Das in der Woche verstärkt trainierte Pressing praktizierten die Gäste bravourös. Bereits in der Hälfte des Gastgebers konnten die Bälle erobert und in eigene Offensiv-Aktionen umgewandelt werden. Das wurde frühzeitig belohnt. Der lauffreudige Silvan Küter passte flach von außen auf Lars Dingeldey (5.), der zum 1:0 einschoss. Wenig später scheiterte Küter (8.) selbst nur knapp an SCO-Keeper Florian Wendorff. Kurz darauf flog ein Freistoß von Laszlo Nagy gefährlich vors Veltener Tor und sorgte schließlich für das 2:0. Kapitän Resad Demann (10.) staubte ab und drückte den Ball letztlich über die Torlinie.

Fortan immer selbstbewusster aufspielend, erarbeiteten sich die Blau-Weißen mehr und mehr Spielanteile. Vielfach erreichten die präzisen diagonalen Bälle von Nagy und Demann die Mitspieler. Vor allem der sehr präsente Thomas Guggenberger legte diese immer wieder den nachrückenden Robert Vsetycek, Maximilian Traue und Dennis Rehausen auf. Einziges Manko, aus den Tormöglichkeiten schlugen die Doppeldörfler kein weiteres Kapital. Nach rund einer halben Stunde konnte sich der Gastgeber ein wenig Luft verschaffen, versuchte nun eigene Akzente zu setzen. Notierenswertes war nicht dabei. Im Gegenteil. Wendorff klärte kurz vor der Pause nochmal stark gegen Guggenberger (44.).

In der Halbzeitpause ermahnte Übungsleiter Roman Sedlak seine Schützlinge, weiterhin konzentriert zu bleiben und nicht nachzulassen. Doch die guten Vorsätze waren schnell dahin. Einen Veltener Freistoß verteidigten die Gäste so schlecht, dass die SCO-Balltreter nicht umhin kamen den Anschlusstreffer zu erzielen. Kevin Purrmann (49.) war per Kopf zur Stelle. Das beflügelte den Gastgeber logischerweise, der nun besser ins Spiel fand. Ohne allerdings Torgefahr auszustrahlen. Die Blau-Weißen benötigten eine Viertelstunde, ehe sie die Partie wieder im Griff hatten. Zudem verweigerte Schiedsrichter Anton Zaak aus Perleberg einem Tor von Dingeldey die Anerkennung und gab einen Elfmeter nicht. Guggenberger war im Strafraum gefoult worden. Der blieb jedoch unbeeindruckt, belohnte seine Elf mit dem 3:1. Trainer Roman Sedlak sprach gar von seiner besten Saisonleistung.

"Auch wenn das Ergebnis erst in der letzten Spielminute zustande kam, war meine Mannschaft über die gesamte Spieldauer deutlich überlegen. Wir hätten bereits in der ersten Halbzeit höher in Führung liegen müssen. Das Anschlusstor hätte so nicht fallen dürfen. Ansonsten ein Kompliment an die Truppe. Besonders für die Laufleistung. Darauf lässt sich aufbauen", zog Sedlak zufrieden sein Fazit.

Am Samstag empfangen die Blau-Weißen den Tabellenletzten aus Falkenthal. Doch Vorsicht ist geboten. Die Füchse feierten gerade ihren ersten Saisonsieg ...

Petershagen-Eggersdorf: Thomas Haupt - Resad Demann - Laszlo Nagy - André Bauer - Lukas Loock (77. Denis Rolke) - Maximilian Traue - Dennis Rehausen - Robert Vsetycek - Silvan Küter - Lars Dingeldey (55. Roger Sobotta) - Thomas Guggenberger