Märkisch-Oderland führt Abschussprämien für Wildschweine ein

Seelow (dpa) Für Wildschweine könnte es in Märkisch-Oderland ungemütlich werden: In dem Landkreis werden ab sofort Abschussprämien in Höhe von 20 Euro pro erlegtem Tier ausgezahlt. Anträge für das Jagdjahr 2015/16 können noch bis zum 12. April laut Kreisverwaltung eingereicht werden. Einzige Voraussetzung: Der Abschuss muss mit einer Kopie des Wildursprungsscheins bei der Jagdbehörde nachgewiesen werden. Von diesem Jahr an muss zudem jeweils eine Schweißprobe abgegeben werden. Märkisch-Oderland nimmt an einem Pilotprojekt des Landes gegen die Wildschweinplage teil. Auch die Landkreise Uckermark, Barnim, Oder-Spree und Spree-Neiße machen mit.