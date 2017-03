Krönung mit Vizemeistertitel

artikel-ansicht/dg/0/

Als junge Mannschaft die erste Saison in der Vorstufe zum Erwachsenenbereich zu bestreiten, zum Teil schon bei den Frauen zu spielen und das alles neben Schule und dem bisschen Freizeit zu organisieren, stellte jede Spielerin vor eine schwierige Aufgabe. Doch der Ehrgeiz, in der höchsten Liga Brandenburgs oben mitzuspielen, und die deutliche Entwicklung des Teams sorgten nochmal für eine erfolgreiche Saison.

Der Grundstein hierfür wurde bereits im letzten Auswärtsspiel in Fredersdorf erfolgreich gelegt. Der direkte Konkurrent um Platz 2 hatte sich zuvor noch einen Patzer erlaubt und damit für die SSV die Tür zum Vizetitel wieder geöffnet. In der Dreiklang-Sporthalle war es nun im letzten Punktspiel Pflicht, den Tabellenletzten aus dem Spreewald auch die letzten Zähler zu rauben. Nach einem ausgeglichenen und ruhigen Start auf beiden Seiten spielten die SSV-Mädels ihre Konterstärke aus und gingen nach einem 2:2 gleich mit 8:2 in Führung. Nach einer kleinen Umstellung stand die Deckung sicher und verwandelte vorne die einfachen Tore. Wenn auch manchmal gebremst durch die beiden Unparteiischen beim Anwurf, ließen sich die Gastgeberinnen bis zur Pause nicht beirren. Mit einem deutlichen 15:7 ging es in die Kabine.

Die lauffreudige Spielweise machte nicht nur den ausgelassenen Fans Freude beim zugucken. Nach Wiederanpfiff zeigten sich die Gäste aus dem Spreewald doch hartnäckiger. Die Oderstädterinnen waren gezwungen, mehr Würfe aus dem Rückraum abzufeuern. Auch die eigene Deckung war anfälliger geworden. Doch man verteidigte die Führung und so stand es am Ende 25:19.

So richtig freuen konnte sich die SSV aber noch nicht. Nicht nur, das es das letzte Punktspiel einer langen und schönen Mannschaftsgeschichte war, auch der 2. Platz stand noch nicht fest. Man schaute gespannt auf das Spielgeschehen in Brandenburg. Ein eher unerwarteter Sieg der OSG Fredersdorf beim diesjährigen Meister hätte alles noch einmal ändern können. Und dann stand es endlich fest - die SSV war Vizemeister 2016/17. Die Bilanz der Saison spricht mit den wenigstens Gegentreffern für die gute Abwehr- und Torhüterleistung. Nichtsdestotrotz war es wieder eine schöne Saison mit den Eltern und Spielerinnen.

Am Sonntag um 13 Uhr gibt es dann in der Dreiklang-Halle die Silbermedaille vom Staffelleiter. Als Highlight endet das Spieljahr mit einem eigenen Abschlussturnier am 15. Juli, zudem sie alle Fans recht herzlich einladen.

Schwedt: Luzie Luckow, Emilia Grass, Nina Wagner, Xenia Raddant, Caroline Meißner, Olivia Bresinkse, Jenny Orlob, Lena Hille, Laurine Arndt, Michelle Lindner