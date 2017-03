Unverzichtbare Initiative

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Schon heute ist nahezu jeder vierte Kunde in den mehr als 900 Tafeln in Deutschland ein Rentner. Und künftig dürften leider noch viel mehr ältere Menschen auf gemeinnützige Hilfe angewiesen sein - obwohl Viele von ihnen jahrzehntelang gearbeitet haben. Denn einerseits werden die Deutschen im Schnitt immer älter, doch die Renten andererseits immer unsicherer.

Dieser Trend stellt Projekte wie die Tafeln vor besondere Herausforderungen, weil ältere Menschen spezielle Bedürfnisse haben. Sie sind zum Beispiel häufig in ihrer Mobilität eingeschränkt. Deshalb bemühen sich immer mehr Tafeln, Lieferdienste einzurichten - vor allem in ländlichen Regionen, in denen sich die Bewohner strukturbedingt ohnehin weniger gut mit Lebensmitteln versorgen können als in Städten.

Der große Erfolg der Tafeln ist gewiss kein Ruhmesblatt für unsere Gesellschaft. Aber sie haben sich in den fast 25 Jahren ihres Bestehens zu einer unverzichtbaren Initiative entwickelt, ohne dabei stillzustehen. Inzwischen betreiben sie auch Senioren-Treffpunkte oder spezielle Cafés - und schaffen somit wichtige Orte der Begegnung, die zugleich Hilfe gegen Armut und gegen Vereinsamung leisten. Harriet Stürmer