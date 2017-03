Spannendes Barnim-Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Werneuchen (MOZ) Im Barnim-Derby der Handball-Landesliga Nord unterlag Rot-Weiß Werneuchen in eigener Halle dem 1. SV Eberswalde II mit 23:26. Bis kurz vor Schluss waren beide Mannschaften in einem spannenden Spiel gleichauf, doch dann hatten die Gäste den längeren Atem.

Der 1. SV Eberswalde II hat das Rückspiel in Werneuchen mit 26:23, also exakt dem gleichen Ergebnis wie im Hinspiel in Eberswalde, gegen die Rot-Weißen gewonnen. Damit bleiben die Eberswalder weiterhin mit zwei Punkten Rückstand hinter dem HC Angermünde auf Platz zwei der Tabelle in der Landesliga Staffel Nord. Auch für die Werneuchener ändert sich nach der Partie am Tabellenstand nichts. Sie sind weiterhin Vierter (22:14 Punkte) in einem starken Mittelfeld, punktgleich mit dem Finowfurter SV und dem SV Eichstädt, aber können das wesentlich bessere Torverhältnis vorweisen.

Die Voraussetzungen waren dabei aber nicht besonders günstig für das Eberswalder Team von Trainer Jens Müller. Mit nur insgesamt neun Spielern fuhr die Mannschaft aus der Kreisstadt zum Barnim-Derby nach Werneuchen. Die Mannschaft des Gastgebers konnte dagegen 13 Spieler ins Spielprotokoll eintragen. Doch täuscht es etwas über die eigentlichen Sorgen der Gastgeber hinweg. Einige Leistungsträger sind verletzt, im Kader der Rot-Weißen stehen gleich drei Torhüter und auch Mannschaftsverantwortliche wie Trainer Dennis Dumke melden sich vorsichtshalber spielbereit, um im Fall der Fälle einspringen zu können. Die Werneuchener wollten mit einem Sieg ihren vierten Platz verteidigen und bis auf zwei Punkte an die Eberswalder heranrücken, um vielleicht doch noch aktiv in den Titelkampf eingreifen zu können.

Den ersten Treffer der Begegnung erzielten jedoch die Gäste aus Eberswalde, aber danach übernahmen die Gastgeber erst einmal die Führung. Sie lagen 2:1, 3:2 und 4:3 vorn, es blieb eng in der Anfangsphase. Als die Eberswalder einige Chancen zum Torerfolg nicht nutzten, konnten die Werneuchener die Führung sogar noch auf zwei Tore ausbauen (5:3 und 6:4). Doch der 1. SV ließ sich nicht abschütteln und konnte ausgleichen. Bis zum 8:8 legten die Rot-Weißen vor und die Eberswalder zogen nach.

Danach wendete sich die Partie und die Gäste holten sich eine Zwei-Tore-Führung (8:10 und 9:11). Dabei war zu erkennen, dass die Eberswalder im Laufe der bisher erfolgreichen Saison, sich ein starkes Selbstbewusstsein erarbeitet haben. Die jungen Spieler haben den Anschluss geschafft und die Älteren ergänzen den Kader sehr erfolgreich. Mit einer 11:10-Führung konnten die Müller-Schützlinge dann in die Halbzeitpause gehen.

Die Gastgeber erwischten dann den besseren Start in der zweiten Hälfte. Die 13:11-Führung hatte aber keinen langen Bestand, denn mit drei Toren in Folge holten sich die Eberswalder den Vorsprung zurück (13:14). Das Spiel blieb eng und äußerst spannend. Etwa zehn Minuten vor dem Ende beim Spielstand von 21:21 war der Ausgang des Spieles wieder völlig offen. Doch die Gäste bewiesen eine große Moral und wollten ihre gute Platzierung in der Tabelle nicht verlieren. Sie zogen wieder mit zwei Treffern in Front und verteidigten die Führung bis zum Schlusspfiff. Mit 26:23 gewannen die Eberswalder am Ende das Derby gegen Werneuchen und bleiben dem Tabellenführer Angermünder weiter auf den Fersen.

Am nächsten Spieltag (1. April) empfangen die Eberswalder den Ortsnachbarn, den Finowfurter SV. Auch wieder ein Derby und auch wieder ein sehr schweres Spiel. Das Hinspiel in Finowfurt konnten die Gastgeber mit 26:21 für sich entscheiden. Wollen die Eberswalder weiter ein Wörtchen bei der Meisterfrage mitreden, dann können sie sich keinen Ausrutscher mehr leisten. Rot-Weiß Werneuchen reist im nächsten Spiel zum Tabellenletzten PHC Wittenberge II, der vor 14 Tagen den ersten Saisonsieg feierte.

Werneuchen: Müller, Heisinger Hölzer, Malich, Hase, Polke, S. Dumke, Schiersch, Singethan, S. Stahlberg, Hobeck, D. Dumke, Schaffland

Eberswalde: Schulze, Jonas, Wielsch, Zantow, Scislo, Lutter, Dochow, Schubert, Kästner