Schwarzkittel mit Sender am Hals

Der Wildschwein-Experte Hinrich Zoller gibt seinen Versuchsteilnehmern gern Namen. Burkhard, Fritz und Elisabeth hat er drei Exemplare getauft, die der Zoologe gefangen und mit GPS-Sendern versehen hat. An 15 Standorten im Nationalpark locken er und seine Mitstreiter seit 2016 Schwarzkittel in Käfigfallen, betäuben sie und legen ihnen dann Halsbandsender an. Mittlerweile sind sieben Keiler und fünf Bachen besendert, neun von ihnen liefern den Wissenschaftlern Bewegungsprofile, zwei fielen Jägern zum Opfer, ein Wildschwein verlor seinen neongelben Halsschmuck. Wissenschaftliche Erkenntnisse über das Verhalten der Wildschweine werden immer wichtiger, denn seit Jahren steigen die Bestände der Wildtiere und damit auch die Schäden, die sie anrichten. Jetzt soll untersucht werden, wann sich die Tiere wo aufhalten, ob und wie weit sie wechseln, nach Polen schwimmen oder im Polder bleiben. "Es ist ein deutschlandweites Problem, in den 1970er-Jahren hatten wir in Strecken um 100000Tiere, mittlerweile sind es 600000 erlegte Wildschweine im Jahr, und es werden immer mehr", erklärte Hinrich Zoller kürzlich im Nationalpark-Kuratorium. 2016/2017 fanden im Nationalpark mehr Jagden als sonst statt. Vor allem kleine Einzeljagden erwiesen sich lokal als erfolgreich. "Die Strecke bei Wildschweinen stieg in der zu Ende gehenden Jagdsaison auf 500 an, das sind 120 mehr als ein Jahr zuvor", meldete Tim Bornholdt vom Nationalpark.

Als Ursachen für den Anstieg des Bestandes benennen Experten eindeutig den Klimawandel und die Landwirtschaft, die mit großen Raps- und Maisfeldern den Tieren gutes Futter und guten Schutz vor der Bejagung bieten. Der Bestand der Schwarzkittel ist deutschlandweit so nach oben geschnellt, dass die Schäden immer größer werden. Im Nationalpark sind es die Hochwasserschutzdeiche, die von den Tiere aufwühlt werden. Auf den Straßen registriert die Polizei eine Zunahme der Wildunfälle. In der Landwirtschaft gibt es Ernteausfälle.

Brandenburg hat bereits eine Prämie für den Abschuss von Wildschweinen ausgelobt. Jedes Tier, das die Jäger mehr schießen als in der Saison zuvor, bringt ihnen 20 Euro zusätzlich. Für den Hochwasserschutz hat das Landesamt für Umwelt kilometerlange Weidezäune an den Deichen aufgestellt. Anschaffung und Unterhaltung kosten sechsstellige Beträge im Jahr, Mitarbeiter fahren die Zäune zur Kontrolle und Nachbesserung täglich ab.

Mittlerweile ist der Jagddruck auf das Wild so hoch, dass Hinrich Zoller schon Probleme hat, Bachen für sein Senderprojekt zu fangen. Die Jagd wegen des Forschungsprojektes eindämmen wollte der Nationalpark aber auch nicht.

"Hochwasserschutz ist heilig", sagt der stellvertretende Nationalpark-Leiter Michael Tautenhahn. Selbst für Naturschützer, die lieber weniger Knallerei im Schutzgebiet hätten.