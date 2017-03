Kindesentführung wird zur Hängepartie

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Auch acht Wochen nach dem Untertauchen einer Mutter aus Brandenburg sind sie und ihr zwei Jahre altes Kind weiter verschwunden. Außerdem ist nach wie vor unklar, welche Staatsanwaltschaft für diesen Fall von Kindesentzug zuständig ist. Sebastian Schulz*, der Vater des Mädchens, hatte sich bereits Anfang März an diese Zeitung gewandt und eine Untätigkeit der Behörden moniert.

Schulz hat das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für Sarah, wenn sich auch Mutter und Vater das Sorgerecht teilen. Das Mädchen hat seinen festen Wohnsitz bei seinem Vater in Berlin. Von einem gerichtlich genehmigten Aufenthalt bei der Mutter Ende Januar kehrte Sarah nicht mehr zurück.

Ein Berliner Amtsgericht hat daraufhin Anfang Februar eine Anordnung zur Herausgabe des Kindes sowie eine sogenannte Grenzsperre erlassen, die verhindern soll, dass sich die Frau ins Ausland absetzt. Genutzt hat es nichts. Nach Einschätzung von Sebastian Schulz gäbe es für die Behörden vielfältige Möglichkeiten, im Umfeld der Mutter zu ermitteln. Er glaube jedoch, dass dies nicht geschehe. Die Berliner Polizei hatte auf Nachfrage dieser Zeitung Auskünfte über die eventuellen Ermittlungsschritte abgelehnt.

Zudem hieß es Anfang März, dass die Berliner Staatsanwaltschaft das Verfahren nach Brandenburg abgegeben habe, weil die dortigen Kollegen zuständig seien. Das sieht die Behörde in Frankfurt (Oder) jedoch anders. Ein Sprecher erklärte am Dienstag, dass man die Übernahme abgelehnt habe, weil Berlin zuständig sei. "Die Anzeige wurde in Berlin gestellt und der Tatort ist auch dort", sagte der Sprecher.

Zwar hätten die Berliner Kollegen wegen des letzten Wohnsitzes der Mutter in der Mark eine Zuständigkeit Brandenburgs angenommen. Diese ergebe sich jedoch nicht, da der aktuelle Aufenthaltsort der Mutter unbekannt ist und zudem der allgemeine Grundsatz gelte, dass bei Tatorten in zwei Ländern jene Stelle zuständig bleibt, die zuerst damit befasst war. Sollten die Berliner dies weiterhin anders sehen, sei es an den jeweiligen Behördenleitern, gemeinsam eine Lösung zu finden, ergänzte der Sprecher.

Sebastian Schulz ist über dieses Hin und Her verärgert. Es sei verantwortungslos gegenüber Sarah, um die er sich große Sorgen mache. Laut Aktenlage gilt die Mutter als psychisch labil und selbstmordgefährdet. Auch neigt sie zum Konsum illegaler Drogen und zu Gewaltausbrüchen. Ein psychologisches Gutachten in dem Sorgerechtsstreit bescheinigt ihr Rücksichtslosigkeit gegenüber dem eigenen Kind. Mehrfach hat sie gegen Absprachen mit dem Kindsvater zum Umgang mit der Tochter verstoßen.

Sebastian Schulz hat jetzt schriftliche Beschwerden an die Generalstaatsanwaltschaften von Berlin und Brandenburg gerichtet. Es sei nicht hinnehmbar, dass so viel Zeit mit Streitereien um Zuständigkeiten vergehe, kritisiert er.

* Um das Kind zu schützen, sind Namen und einige persönliche Merkmale im Text geändert.