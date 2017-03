Baustart von zwei Seiten

artikel-ansicht/dg/0/

Manschnow (MOZ) Am Montag wurden die Absperr-Baken aufgebaut, seit Dienstag wird gebaut: Die Fahrbahn der B112 wird in Manschnow auf einer Länge von rund 1200 Metern erneuert. Für den Durchgangsverkehr verläuft die Umleitung über Lebus und Seelow.

Gisela Bogatzki weiß noch nicht so genau, was sie von der Baumaßnahme halten soll. "Ich habe ein Schreiben bekommen, in dem es heißt, dass hier der Entwässerungsgraben durchzogen werden soll. Aber das kann doch nicht sein! Hier war immer die Zufahrt zur Schmiede", wundert sie sich, während sie das Unkraut aus der mit Blumenkübeln zugestellten Zufahrt zupft. So richtig informiert habe sie über die Einzelheiten niemand.

Tatsächlich aber hatte es Einwohner- und Gemeinderatsversammlungen gegeben, auf denen das Bauvorhaben vorgestellt worden war: Die Fahrbahn der B 112 wird auf einer Länge von 1182 Metern grundhaft in Asphaltbauweise (Asphaltbeton) erneuert. Die Firma Oevermann führt diese Arbeiten aus. Die Regelfahrbahnbreite beträgt sechs Meter. Die Fahrbahn wird beidseitig mit Natursteinpflasterstreifen eingefasst. Die abschnittsweise vorhandene Rinne zur Fahrbahnentwässerung ist schadhaft und wird erneuert. Diese Rinne, die Pflasterstreifen, Inselköpfe und Entwässerungskehlen werden in gebundener Pflasterbauweise hergestellt. An zwei Knotenpunkten entstehen Inseln als Querungshilfen für Fußgänger. Für die Bordbegrenzung dieser Querungsinseln sind Flachborde aus Granit vorgesehen. Für die Querungsstellen der Inseln Tiefborde aus Granit. Auch die Grundstückszufahrten werden in Asphalt-, Pflaster- und ungebundener Bauweise wieder hergestellt.

Alle Zufahrten müssen höhenmäßig angepasst und bestehende Einmündungen der kommunalen Straßen in der vorhandenen Lage wiederhergestellt werden. Zwei Durchlässe von Entwässerungsgräben unter der B 112 werden erneuert, Mulden und Gräben hergestellt bzw. nachprofiliert oder beräumt. "Mit dieser Maßnahme wird die historische Entwässerungssituation an der B 112 wieder hergestellt", erläutert Cornelia Mitschka vom Landesbetrieb Straßenwesen. "Die Baukosten betragen rund 1,25 Millionen Euro. Die Bauzeit für die vier Straßenbauabschnitte endet am 30. Oktober, für den Durchlass am Heyengraben am 30. Mai." Wobei der Durchlassneubau im Norden der Baustelle und der Straßenabschnitt im Süden (Höhe Grundschule) gleichzeitig begonnen haben.

Enrico Lemke, Bauüberwacher des Landesbetriebes Straßenwesen, informierte, dass die Einteilung der Ausbaustrecke der Ortsdurchfahrt in vier Bauabschnitte extra in Absprache mit der Gemeinde und den Anliegern erfolgt sei, um die Zugänglichkeit jederzeit zu gewährleisten. Wenngleich es nicht immer eine Zufahrtmöglichkeit mit dem Auto bis auf das eigene Gehöft ist. So werden auch die Schulbusse bis nahe an die Grundschule herankommen. Eine Bushaltestelle muss etwas verlegt werden, weil auch der Einmündungsbereich der Kirchstraße in die B112 erneuert wird. Doch der Fußweg für die Schüler in der Bauphase ist nicht sehr lang.

Die Absperrung zum vierten Bauabschnitt in Höhe der Buswendeschleife der Manschnower Friedensstraße ziert das Zusatzschild "Für Baufahrzeuge frei". Doch offensichtlich nimmt das am ersten Tag des Baugeschehens noch niemand richtig ernst. Noch fließt dort der Durchgangsverkehr, wie die Autonummern der Fahrzeuge, polnische sind auch darunter, zeigen.

Zu befürchten ist allerdings, dass auch künftig der Durchgangsverkehr die eigentlich nur für die Anlieger und den Schulbus geplante innerörtliche Umfahrung nutzen wird.

Während des Ausbaus der Ortsdurchfahrt in Podelzig hatte sich gezeigt, dass lediglich ortsunkundige Autofahrer die 30 Kilometer lange Umleitung über Lebus und Seelow nutzen. Etliche werden auch die Umfahrung von Lebus über die B112 bis über Rathstock und Alt Tucheband zur B1 nehmen, erwarten die Gemeindevertreter von Alt Tucheband.