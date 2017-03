Hohen Neuendorfer Kistenplatz nimmt BMX-Formen an

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Die Fugen sind noch nicht trocken, also soll noch keiner mit dem BMX-Rad auf die sogenannte Fun Box, den Table, die Quarterpipe. Doch die Jugendlichen, die am Dienstag mit Planern, Architektin und Grünanlagenbauern auf dem Kistenplatz stehen, äußern sich schon mal zufrieden. "Sehr cool", sagt Jonas Gruber, und Miles Peeckel fügt hinzu: "Auf jeden Fall besser, als wir gedacht haben." Miles wohnt in Zühlsdorf und fährt sonst in Basdorf, die Hohen Neuendorfer weichen bisher nach Berlin aus. Hjalmar Arnold, Jannes Sommer, Jonas Gruber und Miles Peeckel sind sicher, dass viele Jugendliche die Bahn nutzen werden. Die BMX-Szene in der Umgebung bestehe aus etwa hundert jungen Leuten, schätzen sie. Auch für Skater ist die Bahn geeignet.