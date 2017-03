Großdemonstration vor Bombardier-Zentrale

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf/Berlin (rol) Bis zu 1 500 Mitarbeiter von Bombardier wollen am Donnerstag vor der Firmenzentrale in Berlin gegen die Sparpläne des Konzerns demonstrieren. Allein aus Hennigsdorf und Görlitz werden jeweils 600 Demonstranten erwartet. Für Gesamtbetriebsrat Michael Wobst geht es um nicht weniger, "als das Konzept zur Deindustrialisierung Ostdeutschlands" auszubremsen. Die Bahnindustrie gehört traditionell zu den starken Branchen in den ostdeutschen Bundesländern.