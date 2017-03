"Unbegrenztes Gratisparken"

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Die Debatte über den CDU-Antrag, das kostenlose Parken im Zentrum von 20 auf 30 Minuten auszudehnen, kommt mehr und mehr in Schwung. Immer neue Argumente werden dafür und dagegen ins Feld geführt. In der Politik überwiegt die Skepsis.

Niemand geht weiter als das Bündnis Eberswalde. Die von Viktor Jede und Ilona Pischel gebildete kleinste Fraktion der Stadtverordnetenversammlung spricht sich dafür aus, dass den Autofahrern in der Innenstadt das unbegrenzte Gratisparken ermöglicht wird. "Wenn wir einerseits ernsthaft darum bemüht sind, das Zentrum als Einkaufsstandort zu stärken und zu beleben, wenn wir in diesem Zusammenhang über die Einführung eines Citymanagements diskutieren, ist es andererseits doch ein Hohn, wenn wir den Bürgern den Zugang durch unnötige Kosten erschweren", heißt es in einer Stellungnahme. Kostenlose Parkplätze in ausreichender Menge würden das Einkaufserlebnis angenehm und komfortabel gestalten und zum Wiederkommen animieren. "Es entstehen keine langen Wege, das Shoppen beginnt sofort, Einkäufe sind schnell verstaut. Und kostenloses Parken könnte ein Alleinstellungsmerkmal für Eberswaldes Zentrum sein", betont Ilona Pischel im Auftrag der Fraktion. Die von der CDU eingebrachte Variante sei ein ermutigender, wenn auch winziger Vorstoß in die richtige, bürgerorientierte Richtung, findet das Bündnis Eberswalde. Niemand müsse sich wundern, wenn, unter anderem auch durch die jetzigen Bedingungen knapper Parkplätze in der Innenstadt, die Alternative das Online-Einkaufen oder der Weg zum kostenlosen Parken vor Einkaufszentren in Finowfurt oder anderenorts sei, urteilt die Fraktion weiter. Es sei ein Trugschluss zu glauben, dass die Bürger mit vollen Einkaufstaschen volle Busse benutzen würden, um Parkplätze am Stadtrand aufzusuchen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass das Bündnis Eberswalde mit seinem radikalen Vorschlag Verbündete in der Politik findet, tendiert gegen Null. Zuletzt hat sich der Hauptausschuss mit den von der CDU ins Spiel gebrachten zehn zusätzlichen Gratisminuten befasst. Und sich vorwiegend ablehnend geäußert. So merkt Götz Trieloff (FDP) an, dass die Zahl der Parkplätze ja gleich bleibe. "Wo jetzt drei Autos in der Stunde abgestellt werden können, wären es dann nur noch zwei. Das würde den Suchdruck nur weiter erhöhen", sagt er.

Überdies müssten die Parkautomaten umprogrammiert werden, was Geld koste, erklärt Karen Oehler (Bündnis 90/Die Grünen). Es gebe ernsthaftere Probleme, um die sich die Stadtpolitik und die Verantwortlichen im Rathaus kümmern sollten, erklärt Carsten Zinn (Alternatives Wählerbündnis Eberswalde). "Die Parkplatzsituation im Umfeld der innerstädtischen Gesundheitszentren ist mehr als unbefriedigend", betont er.

Selbst die Einzelhändler sind in Sachen Gratisparken uneins. "Wichtig wäre vor allem, dass für mehr Parkmöglichkeiten gesorgt wird", findet die Buchhändlerin Brigitte Puppe-Mahler, die ihr Geschäft im SparkassenForum betreibt und hinzunehmen hatte, dass beim Ausbau der Eisenbahnstraße etliche Stellflächen ersatzlos verschwanden. Die zehn zusätzlichen Gratisminuten würden wenig bringen, aber der Stadt Kosten verursachen. Wer in Ruhe Lesestoff aussuche, dem reiche auch eine halbe Stunde Parken kaum.

Das sieht Monique Schostan völlig anders, die im AltstadtCarrée die M & A Modeboutique führt und als Stadtverordnete der CDU-Fraktion angehört. "Unser Vorschlag ist ein Kompromiss. Der Kundschaft wäre es am liebsten, wenn alle Parkplätze kostenlos verfügbar wären. Doch das würde damit enden, dass schnell alle Stellflächen von Langzeitparkern blockiert wären", betont sie.

Im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte der sachkundige Einwohner Michael Jauer über die Diskussion nur den Kopf geschüttelt. "Die Parkgebühren in Eberswalde sind doch wirklich moderat", schätzt er ein.