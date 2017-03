Buberowerin holt Max Giesinger nach Gransee

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Max Giesinger wird am 25. April ein kostenloses Konzert in Gransee geben. Dank der gebürtigen Buberowerin Anne-Kathrin Weigel und unzähliger Unterstützer hat die Stadt die Abstimmung für den Austragungsort gewonnen - vor Oranienburg.

Giesingers Auftritt wird vom Radiosender 104.6 RTL organisiert. Der Sender hatte seine Hörer aufgerufen, ihre Städte anzumelden und abzustimmen. Dienstagmorgen um 7.35 Uhr fiel die Entscheidung. Anne-Kathrin Weigel hatte Gransee angemeldet. Sie war am Morgen live zugeschaltet - und jubelte. Die Kriminalkommissarin wohnt inzwischen in Berlin und hatte nicht nur Freunde und Verwandte aus der Heimat, sondern auch Kollegen übers Internet und über Mobilfunknachrichten gebeten, abzustimmen. "Es ist überragend, dass es geklappt hat", sagte Weigel im Radio. "Der Granseer Amtsdirektor weiß Bescheid und hat wahrscheinlich selber mitgevotet."

Am Freitag werden Verantwortliche des Radiosenders für die Absprachen ins Rathaus kommen, bestätigte Amtsdirektor Frank Stege. Der zeigte sich begeistert von der Initiative der 30-Jährigen für ihre Heimat. Den Zusammenhalt in der Region nannte der Verwaltungschef etwas Besonderes. Er hatte verfolgt, wie in sozialen Netzwerken für Gransee geworben wurde. "Ich danke allen ringsum, die ihre Stimme abgegeben haben."

Insgesamt waren 4 632 Stimmen für Gransee abgegeben worden, 268 mehr als für Oranienburg. "Einerseits sind wir traurig, aber wir freuen uns auch für Gransee. Immerhin findet das Konzert in Oberhavel statt", erklärte Oranienburgs Sprecherin Susanne Zamecki, die ihre Stadt angemeldet hatte. Im Rennen waren zuletzt auch Zossen und Schildow, die aber mit 1 904 und 1 696 chancenlos blieben.

Frank Stege rechnet mit etwa 3 000 Besuchern während des 30-minütigen Auftritts des Liedermachers, der vor vier Jahren im Rahmen der Fernseh-Show "The Voice of Germany" bekannt geworden war. Max Giesinger wird voraussichtlich auf dem Platz der Jugend auftreten, hieß es am Dienstag.