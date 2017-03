SPD-Lindemann hält Kreisreform für teilweise überflüssig

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (dpa) Der neue Landrat des Kreises Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD), hält die von der Landesregierung geplante Kreisreform zumindest aus regionaler Perspektive für überflüssig. Wenn das Land die finanzielle Schieflage Frankfurts (Oder) ausgleichen würde, wäre eine Eingliederung in den Landkreis nicht mehr erforderlich, unterstrich der SPD-Kommunalpolitiker am Dienstag. Lindemann sieht strukturelle, aber keine haugemachten Probleme bei der Aufgabenfinanzierung in der Oderstadt. Diese könnten nicht durch eine Fusion mit Oder-Spree gelöst werden. Das Land sei in der Pflicht.