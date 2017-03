Die Sache mit dem Halstuch

artikel-ansicht/dg/0/

Der Saal 3 ist an diesem späten Vormittag gut besucht. Rund 20 Kollegen von Karin Berger (*) sind zur Unterstützung gekommen. Neben der Pflegehelferin sitzt ihre Anwältin Jana Kutschbach. Am Tisch gegenüber haben der Lobetaler Bereichsleiter Altenhilfe, Dieter Döbler, und Rechtsanwalt Thomas Baumgarten ihre Plätze eingenommen.

"Wir verhandeln über die außerordentliche Kündigung vom 13. Februar 2017", beginnt die Vorsitzende der 2. Kammer, Monika Stürmann, die Verhandlung (Az: 2 Ca 132/17). Anschließend versucht sie, die Ereignisse laut Akten zu schildern. Danach soll die Leiterin des Heimes ihre Mitarbeiterin am 20. Januar während des Dienstes körperlich angegriffen haben und zwar durch ein "kräftiges Ziehen" am Halstuch. Nach einigen freien Tagen kehrte Karin Berger am 24. Januar an ihre Arbeitsstätte in Lobetal zurück. Sie informierte die Pflegedienstleitung und hielt den Vorfall auch im Unfallbuch fest. Wenig später, so schildert es Richterin Stürmann, bekam die Klägerin jedoch Kopfschmerzen und Schwindel und begab sich in medizinische Behandlung. Der Arzt fragte Karin Berger, ob sie einen Unfall hatte und diagnostizierte schließlich ein Halswirbel-Schleudertrauma. Am darauffolgenden Tag stellte ein Durchgangs-Arzt eine Stauchung der Halswirbelsäule fest. Die 58-Jährige informierte daraufhin die Lobetaler Mitarbeitervertretung und stellte Strafanzeige.

Am 10. Februar lud der Arbeitgeber schließlich Karin Berger zum Personalgespräch. Wegen "übler Nachrede" sei ihr dort mit der fristlosen Kündigung gedroht worden, so die Richterin. Einen unmittelbaren Zeugen für die "Halstuch-Attacke" gibt es indes nicht.

Rechtsanwalt Baumgarten weist die Darstellung zurück. Es sei ein "belangloses Gespräch" gewesen. Die Heimleiterin habe die Mitarbeiterin lediglich aufgefordert, das Halstuch künftig nicht mehr anzulegen, da Patienten daran ziehen könnten. "Sie hat das Tuch nicht berührt", so der Rechtsbeistand. Der Klägerin wirft er vor, die leitenden Mitarbeiter nicht rechtzeitig informiert zu haben und spricht von einer "Machtprobe, um der Heimleiterin am Zeug zu flicken".

"Ich war an dem Tag einfach nur geschockt", sagt Karin Berger, als sie von der Richterin zum Vorfall im Januar befragt wird. Dass sie einen gesundheitlichen Schaden erlitt, habe sie damals nicht bemerkt. "Über das Ereignis habe ich auch den Kollegen nichts erzählt", will sie klargestellt wissen.

"In dem Personalgespräch ist nicht mit Kündigung gedroht worden", widerspricht der Lobetaler Bereichsleiter. Zudem stehe Aussage gegen Aussage. Die Geschäftsführung habe dann eben so entscheiden, so Döbler.

Richterin Stürmann zitiert aus der Stellungnahme der Mitarbeitervertretung. Von "persönlichkeitsverletzenden Handlungen, Beschimpfungen, Beleidigungen und Unterstellungen" in der betreffenden Altenpflegeeinrichtung ist dort die Rede. "Uns sind keine Beschwerden über die Leitung oder den Arbeitsstil bekannt", antwortet Döbler auf eine Frage der Richterin. Rechtsanwalt Baumgarten spricht von "Rufmord". Karin Berger sagt, es herrsche "keine herzliche Stimmung".

"Die ganze Geschichte klingt nicht so, als ob man sie sich ausdenkt", meint die Richterin. Bei der außerordentlichen Kündigung habe sie zudem "erhebliche Bedenken". Karin Berger will ihre Arbeit behalten, auch an einem anderen Ort. "Das ist sicher machbar", so Döbler. "Vielleicht ziehen Sie auch die Anzeige zurück", rät die Richterin noch der Klägerin. Beide Seiten wollen nun nachdenken. Vorsorglich wurde der Kammertermin auf den 30. Mai festgesetzt.

(*) Name geändert