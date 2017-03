Lindower lieben den Nervenkitzel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562715/

Toller Einsatz: Steve Redel, Libero der Bundesliga-Reserve des SV Lindow Gransee, hielt den Ball in dieser Szene im Spiel. Mit viel Leidenschaft erschmetterten sich die Grün-Weißen am Sonntag zwei 3:0-Siege.

Toller Einsatz: Steve Redel, Libero der Bundesliga-Reserve des SV Lindow Gransee, hielt den Ball in dieser Szene im Spiel. Mit viel Leidenschaft erschmetterten sich die Grün-Weißen am Sonntag zwei 3:0-Siege. © MZV/Gunnar Reblin

Die Erleichterung nach dem ersten Dreisatzerfolg am Sonnabend in der Lindower Halle war bei den Hausherren spürbar. 3:0 wurde Blau-Weiß Brandenburg förmlich niedergekämpft. Noch viel mehr fiel die angestaute Anspannung nach dem 3:0-Erfolg über Motor Hennigsdorf von den Grün-Weißen ab. Das Ziel, der Klassenerhalt, war erreicht. Beim Blick auf die Ergebnisse am letzten Spieltag und das Abschluss-tableau wurden die Fäuste gar noch einmal geballt. Denn die Lindower Reserve schloss die Saison nach dem Doppel-Triumph gar auf Rang sechs ab und entgeht damit einer möglichen Relegation, die dem Tabellensiebten droht.

Im Match gegen Brandenburg sahen sich die Grün-Weißen nach gutem Beginn einem 6:11-Rückstand und somit einer ersten Nervenprobe ausgesetzt. Mit viel Leidenschaft und den nötigen Impulsen von der Trainerbank blieb der Satz offen (16:18, 17:20). "Alle Wechsel haben gezündet an diesem Spieltag", so Torsten Reschke. Der Routinier und Kapitän der Dritten hatte zusammen mit Markus Rohn und Stephan Richter, Kapitän der Zweiten, die richtigen Personal-Entscheidungen getroffen. So agierte Hüne Rico Thiedemann auf Mitte und bewies seine derzeitige Top-Form. Als Alexander Engel schwächelte, kam Youngster Jesco Genzmer, der ebenso eine Hochform hat.

In der Crunchtime des ersten Satzes ging dann Kapitän Richter mit Leistung vorneweg und verhalf seinem Team zum erhofften Comeback. Mit seiner Aufschlagserie wurde Punkt um Punkt aufgeholt. Der Druck auf die Brandenburger nahm zu, die sich plötzlich in allen Elementen wackelig zeigten. Mit 25:23 ging der Satz an Lindow II.

Auch im zweiten Satz lagen die Gastgeber durchweg zurück (11:14, 12:17, 16:19). Doch wieder gab es das Comeback zur richtigen Zeit. Alexander Engel schwang sich zum Block-Monster auf. Dazu kamen starke Aufschläge von Stefan Oestreich. Ruckzuck war ein 20:21-Rückstand in einen 25:22-Satzsieg gedreht. Der dritte Durchgang wurde mit 25:18 gezogen. Der erste Auftrag war erfüllt.

Weitaus schwieriger war jedoch die Aufgabe gegen die bereits als Absteiger feststehenden Hennigsdorfer, deren Sechser zerfällt (RA berichtete). "Im ersten Satz lagen wir hinten, im zweiten auch, gar mit 12:17. Nur den dritten haben wir von oben runterspielen können", fasst Torsten Reschke den zweiten Nervenkrimi an diesem Tag zusammen, der aber ebenso mit einem Happy End (26:24, 25:22, 25:23) endete. Auch Auftrag zwei war erfolgreich erfüllt worden.

Lindow-Gransee II: Richter, Hannemann, Oestreich, Engel, Sandow, Redel, Thiedemann, Genzmer, Stöckel, Reschke, Miethling