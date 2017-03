Weg zur Schäferei bleibt außen vor

artikel-ansicht/dg/0/

Märkisch Linden (kus) Der grundhafte Ausbau des rund zweieinhalb Kilometer langen Weges zur Siedlung Schäferei-Ausbau bei Kränzlin hat es wieder nicht in den Haushalt für 2017 geschafft. Nicht einmal ein Eigenanteil, falls es Fördermittel geben sollte, ist dafür eingeplant. Für die Abgeordnete Jana Schmidt, die selbst die Strecke regelmäßig fahren muss, war das bei der Gemeindevertretersitzung Märkisch Linden am Montagabend ein Grund, gegen den Etat für 2017 zu stimmen und ihrem Ärger Luft zu machen.

Der Spurplatten-Weg ist seit vielen Jahren in einem schlechten Zustand. Etliche Betonteile sind nicht nur verschoben, sondern auch gebrochen. Fahrer, die ihr Auto nicht ruinieren wollen, verzichten dort lieber darauf, das erlaubte Tempo 30 zu erreichen. Andere fahren lieber auf einem Sommerweg neben der Fahrbahn. Ihren Frust über den Zustand der Strecke haben am Montagabend auch Schäferei-Anwohner kundgetan. Märkisch Lindens Bürgermeister Detlef Scholz verwies auf die finanzielle Situation der Gemeinde, die sich in diesem Jahr nicht eine größere Investition leisten kann. "Ein Neubau des Weges kommt erst, wenn es Fördermittel geben wird. Wann das ist, weiß der Fuchs. Ich bin nicht die große Politik", sagte er. Ohne einen finanziellen Zuschuss kann sich Märkisch Linden den Ausbau einfach nicht leisten.

Bereits vor vier Jahren war schon mal ein Anlauf unternommen worden. Damals sollte das Projekt rund 388000Euro kosten, 245000 Euro erhoffte sich die Gemeinde vom Land - eine Summe, die aber nicht floss. "Wenn wir alleine neu bauen, können wir zumachen oder müssen uns verschulden", betonte Scholz. Immerhin hat die Gemeinde 6000Euro für eine notdürftige Reparatur des Weges mit Fräsgut eingeplant.

Für Jana Schmidt ist eine solche Reparatur aber keine Lösung. "Einfach nur Schotter reicht nicht", sagte sie. Schmidt beschwerte sich darüber, dass bereits 2016 und nun auch 2017 kein Geld für den Weg eingeplant worden ist. "Die Leute, die dort draußen wohnen sind auch Märkisch Lindner", sagte sie und forderte die Gemeindevertretung auf, eine Lösung zu finden, wie die Strecke saniert werden kann. "Es wird einfach nicht nach einer Alternative gesucht. So lange das nicht passiert, kann ich den Haushalt nur ablehnen", so Schmidt. Die überwiegende Mehrheit befürwortete den Haushaltsplan jedoch.

Große Sprünge wird die Gemeinde mit ihren rund 1200Einwohnern in diesem Jahr aber nicht machen. Um den Etat ausgleichen zu können, muss sie ihr Erspartes anzapfen und auch die Bar-Reserven werden abnehmen. An den Landkreis führt die Gemeinde als Umlage rund 539900 Euro ab, an das Amt 527900 Euro. Am Bau des neues Kindergartens ins Kränzlin, für den das Amt verantwortlich zeichnet, beteiligt sich Märkisch Linden mit 16200 Euro. Für Straßen- und Brückenreparaturen sowie neue Schilder sind insgesamt 42600Euro eingeplant. In ihre vermieteten Objekte investiert die Kommune zudem 77000 Euro. Für Veranstaltungen stehen 12000Euro, für Vereine 6000 Euro und für zwei Jugendwehren und drei Ortswehren 3150 Euro als Zuschuss im neuen Haushaltsplan.