"Das Risiko tragen nur die Bauern"

Milchkuh-Nachwuchs: Jochen Mangelsdorf, einer der beiden Chefs der Mangelsdorf/Perlitz GbR in Lindenberg, ist Vorsitzender der Milcherzeugergemeinschaft Oder-Spree. Deren Mitgliederzahl ist in den letzten Jahren von 30 auf 22 geschrumpft. © MOZ/Jörn Tornow

"Wir sind gerade in der Kündigungsphase, denn unser Vertrag endet erst Ende 2018. Vorher kommen wir nicht raus. Ab 1. Januar 2019 liefern die meisten dann zu Müllermilch", erklärt Jochen Mangelsdorf (63), Vorsitzender der Milcherzeugergemeinschaft Oder-Spree, die derzeit noch 22 Mitglieder hat. Vor einigen Jahren waren es noch 30. "Einige haben aus Altersgründen oder wegen des miserablen Milchpreises aufgegeben", berichtet Mangelsdorf. Er ist bei der Stange geblieben: Die Mangelsdorf/Perlitz GbR mit Sitz in Lindenberg hat noch 750 Milchkühe und entsprechenden Nachwuchs im Stall zu stehen. Der Grund für die DMK-Kündigung sei der dauerhaft schlechte Milchpreis. "Es waren die schlechtesten in der ganzen Molkereilandschaft", wertet Mangelsdorf.

Dabei hatten sich die Milchbauern der Erzeugergemeinschaft, die sich 2012 mit der Humana-Genossenschaft verbandelten und dort "Genossen" wurden, ein Geschäft auf Augenhöhe und zu fairen Bedingungen versprochen. Als dann die Humana mit der Nordmilch AG zur DMK fusionierte, hätte man auch versichert, dass es das Ziel sei, die Milchpreise im oberen Drittel anzusiedeln. "Gelandet aber sind wir im unteren Drittel", kritisiert Mangelsdorf. Wenn die DMK 20 Cent pro Kilogramm gezahlt habe, was absolut lächerlich sei, zahlte Müller-Milch fünf bis sechs Cent mehr. Rein theoretisch habe sein Betrieb durch die vertragliche Bindung mit der DMK im letzten Jahr rund 80 000 Euro verloren. "Aber so schnell kommt man ja da nicht raus", schildert Mangelsdorf die Misere. Letztendlich und nach reiflichem Überlegen hätten sich die Mitglieder der Erzeugergemeinschaft entschlossen, den Vertrag mit der DMK langfristig zu kündigen. Nicht alle Mitglieder wechselten zu Müllermilch, aber sein Unternehmen und auch die Agrargenossenschaft Ranzig wählten den neuen Abnehmer. "Die Auswahl ist ja nicht groß, es gibt ja nur noch eine Handvoll Molkereien in Deutschland", sagt Mangelsdorf.

Schon jetzt sieht man die Müllermilch-Autos fahren, wenn sie die Milch aus den Ställen aus der Region abholen. "Sie bringen die Milch aber nach wie vor zur DMK, solange noch der Vertrag läuft", klärt der Lindenberger auf.

Inzwischen sind die Milchpreise leicht angestiegen, auch bei der DMK. Laut Mangelsdorf zahlt die DMK wie auch Müllermilch derzeit 31 bis 32 Cent pro Kilogramm. "Gut für uns ist es erst, wenn für das Kilo Milch ein Grundpreis jenseits von 35 Cent bezahlt wird." Mit dem jetzigen Preis komme man klar, aber die Verluste der vergangenen miesen Jahre ließen sich damit nicht ausgleichen.

Wahrscheinlich unter dem Druck der Öffentlichkeit hat sich auch das Kartellamt in die Milchpreispolitik eingeschaltet und eine Empfehlung gegeben. "Endlich haben sie mal festgestellt, dass die Geschäfte, die die Molkereien mit dem Handel machen, immer zuungunsten der Bauern ablaufen. Sie müssten besser mit dem Handel verhandeln. Die Molkereien selbst gehen gar kein Risiko ein, es liegt immer bei uns. Die machen den Gewinn und wir werden gemolken", ärgert sich sich nicht nur Milchbauer Mangelsdorf.

Bei zirka 74 Millionen Kilogramm Milch, die die 22 Betriebe der Erzeugergemeinschaft Oder-Spree jährlich liefern, ist jeder Cent wichtig, um zum Euro zu werden. Trotz der Zersplitterung der Lieferanten solle die Milcherzeugergemeinschaft Oder-Spree bestehen bleiben - als Interessengemeinschaft und Möglichkeit des Austausches.

Im Oder-Spree-Kreis und Frankfurt ist die Zahl der Milchbetriebe im Vergleich zu 2015/16 von 34 auf 27 gesunken, rund 2000 Kühe wurden abgeschafft.