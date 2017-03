Fuß LKO PreBe - SVW 5:2

artikel-ansicht/dg/0/

Mit der maximalen Ausbeute von zwölf Punkten nach der Winterpause hat sich das Preußen-Team von Trainer Martin Pröschild auf Platz4 verbessert. Der Aufsteiger aus Woltersdorf, der das spektakuläre Hinspiel 6:4 gewonnen hatte, hängt auf Rang 11 fest.

Bereits nach knapp einer Viertelstunde waren die Gastgeber in Führung gegangen. Nach einem Eckball von David Stark konnte der Woltersdorfer Keeper Benjamin Siewert den Ball in der Luft nicht fassen. Das Spielgerät kam zu Peter Lassek, der einköpfte. Die Antwort der Gäste ließ folgte prompt. Fabian Kussatz sorgte mit seinen kraftvollen weiten Einwürfen immer wieder für Gefahr vor dem Preußen-Tor. So auch in der 16. Minute, als einer dieser Einwürfe nicht weit genug abgewehrt wurde. Felix Kästner bekam den Ball und glich aus. Dann waren wieder Preußen mit vielen Möglichkeiten am Zug, wobei SVW-Torwart Siewert mit einigen Paraden glänzte. Mit langen Bällen auf die Angriffsspitzen blieben die Randberliner aber immer wieder gefährlich.

In der 31. Minute kam es zu einem folgenschweren Foul im Strafraum am agilen Peter Lassek. Er wurde vom Gegner mit dem Fuß am Kopf getroffen und blieb verletzt liegen. Nach einer langen Behandlungspause musste der Preußen-Spieler mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Teams schicken allerbeste Genesungswünsche an Peter Lassek. René Margraff kam für ihn ins Spiel. Den folgenden Strafstoß verwandelte Uwe Borrasch erst im Nachschuss - 2:1 (38.).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit suchten die Beeskower die Entscheidung. Mehrere Bälle von Margraff und Justin Wende gingen knapp am SVW-Gehäuse vorbei oder wurden Beute des Torwarts (53., 59., 61., 68.). Die Gäste zwischendurch nur noch mit einem Schuss von Fabian Kussatz übers Noppe-Tor (66.).

In der 73. Minute gab es nach einem Foul an Rene Krabe im Strafraum erneut Elfmeter, den Margraff sicher verwandelte. Drei Minuten später erhöhte Margraff auf 4:1. Doch die Woltersdorfer hatten auch noch etwas zu bieten - einen Sonntagsschuss von Tobias Scheibner. Einen bereits abgewehrten Ball der Preußen nahm er volley - 4:2(85.). Als sich alle schon auf dieses Ergebnis einstellten, schlug Margraff auf ähnliche Weise noch mal zu. Er traf aus 25 Metern zum Endstand.

Preußen-Trainer Trainer Martin Pröschild freute sich über eine "sehr schöne Teamleistung". Der dreifache Torschütze Rene Margraff sagte: "Ich bin nach meinem Unfall noch nicht ganz da angekommen, wo ich mal war, aber ich mache Fortschritte. Die drei Tore werden mir Auftrieb geben."

Preußen Beeskow: Noppe - Melchert (82. Brian Sieczka), Silvio Lehmann, Borrasch, Krabe, Röhle, David Stark, Wende, Zillmann, Rosengart (77. Tiedge), Lassek (38. Margraff)

SV Woltersdorf: Siewert - Doering, Töpfer (54. Westphal), Stasch, Schrottge, Mähl, Post (65. Magin), Kussatz, Kästner, Scheibner, Steven Viktor

Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg) - Zuschauer: 135