Polizeibericht Eberswalde vom 28.03.2017

Biesenthal. Der Vorfahrtsfehler eines Autofahrers hat am Sonntagvormittag auf der Bahnhofstraße zu einem Unfall geführt, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 30-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Berlin-Buch gebracht werden. Den Sachschaden gibt die Polizei mit etwa 11 000 Euro an. Der Fahrer eines VW Multivan hatte das Krad übersehen und war mit ihm zusammengestoßen.

Feuerunterm Hausdach

Biesenthal. Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Sonnabend zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Hardenbergstraße in Biesenthal gekommen. Durch Feuer, das unterhalb des Daches ausgebrochen war, entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Bauwagen undLand in Flammen

Lunow-Stolzenhagen. Nach einem Feuer in einem Bauwagen in Lunow-Stolzenhagen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Nicht nur der hölzerne Wagen, der am Kietz abgestellt war und keinen Stromanschluss hat, stand in Flammen. Auch rund 100 Quadratmeter Ödland gerieten in Brand. Schaden: rund 1500 Euro.

Playstationverschwunden

Ahrensfelde. Einbrecher haben aus einem Bungalow in Ahrensfelde eine Playstation und Getränke gestohlen. Sie waren in der Zeit zwischen Sonnabendmittag und Sonntagnachmittag in das Gebäude des Kleingartenvereins in der Ulmenallee eingedrungen, hatten dazu die Vergitterung eines Fensters herausgerissen. Ein Geräteschuppen wurde ebenfalls aufgebrochen, dort fehlte aber nichts. Schaden: rund 500 Euro.

Diebe nehmen Stromkasten mit

Eberswalde. Einen Stromkasten samt Kabel haben Diebeaus einer Gartenlaube an der Ackerstraße in Eberswalde gestohlen. Zudem verschwand eine Herdplatte. Der Schaden liegt bei rund 250 Euro. Wann der Diebstahl genau passierte, ist unklar, laut Polizei irgendwann in den vergangenen knapp acht Wochen.

Zweirad-Oldiesgestohlen

Hohensaaten. Ein Moped Schwalbe und eine MZ sind aus einer Scheune in Hohensaaten gestohlen worden. Beide Fahrzeuge – Wert rund 200 Euro – waren nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.