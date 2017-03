Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 28.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562722/

Mehrfach haben sich am Sonntagabend Anwohner aus der Waldstraße in Rosengarten über Lärm durch eine Feier beschwert. Weil einige Besucher dort „Sieg heil!“ gerufen hatten, bekamen sie Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Die Männer im Alter zwischen 55 und 80 Jahren standen alle unter Alkoholeinfluss und wurden bei einem zweiten Besuch der Polizei in Gewahrsam genommen. Am Montagmorgen wurden sie entlassen.

Qualmaus einer Autotür

Vermutlich durch einen technischen Defekt gab es im Juri-Gagarin-Ring an einem Pkw Rauch an der Fahrertür. Feuerwehrleute klemmten die Fahrzeugbatterie ab und erkundeten, ob es hinter der Türverkleidung Glutnester gibt, was aber nicht der Fall war.

Der Blitzer steht heute in der Berliner Straße.

Blitzer

Feuerwehr