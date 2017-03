Polizeibericht Schwedt vom 28.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Schmölln. Drei mutmaßliche Dieseldiebe hat die Polizei in der Nacht zum Montag nahe der A 11 bei Schmölln festgenommen. Zollbeamte hatten die 31, 33 und 37 Jahre alten Männer an einer Baustelle gesehen. An einem Bagger fanden sich acht leere 30-Liter-Kanister und ein Schlauch – Utensilien, wie sie zum heimlichen Abzapfen aus Lastwagen und Baumaschinen genutzt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Einbrecherin alter Werkstatt

Angermünde. In das nicht mehr genutzte Werkstattgebäude einer Firma an der Alten Templiner Straße in Angermünde ist eingebrochen worden. Ob die Eindringlinge etwas gestohlen haben, ist noch unklar. Firmenmitarbeiter hatten die Polizei am Sonntag gegen2 Uhr über den Einbruch informiert. Der Schaden wird bislang auf rund 400 Euro geschätzt.

Bauwagen undLand in Flammen

Lunow-Stolzenhagen. Nach einem Feuer in einem Bauwagen in Lunow-Stolzenhagen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Nicht nur der hölzerne Wagen, der am Kietz abgestellt war und keinen Stromanschluss hatte, stand in Flammen. Auch rund 100 Quadratmeter Ödland gerieten in Brand. Schaden: rund 1500 Euro.