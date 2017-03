Polizeibericht Bernau vom 28.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Wartenberg. Bundespolizisten haben drei Jugendliche gestellt, die an der Bahnstrecke zwischen den Bahnhöfen Wartenberg und Berlin-Hohenschönhausen vorbeifahrende Züge mit Steinen beworfen haben. Die Jungen im Alter von 14, 15 und 17 Jahren hatten sich auf einem Lärmschutzwall postiert. Als die alarmierten Beamten eintrafen, ergriffen sie zunächst die Flucht, wurden aber gesehen, wie sie in einer nahegelegenen Unterkunft für Jugendliche verschwanden.Gegen das Trio wird nun wegengefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.

Feuer untermHausdach

Biesenthal. Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Sonnabend zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Hardenbergstraße in Biesenthal gekommen. Durch Feuer, das unterhalb des Daches ausgebrochen war, entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Playstationverschwunden

Ahrensfelde. Einbrecher haben am Wochenende aus einem Bungalow in Ahrensfelde eine Playstation und Getränke gestohlen. Um in das Gebäude des Kleingartenvereins in der Ulmenallee zu gelangen, hatten sie die Vergitterung eines Fensters herausgerissen. Ein Geräteschuppen wurde ebenfalls aufgebrochen, dort fehlt aber nichts. Schaden: rund 500 Euro.

Berlin. Auf der Schnellerstraße steht wegen eines Wasserrohrbruchs und den notwendigen Arbeiten zwischen Karlshorster Straßeund Brückenstraße in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.

Verkehrstipp