Polizeibericht Strausberg vom 28.03.2017

Altlandsberg. Sonntagabend konnte die Polizei einem Berliner seinen gestohlenen Bootstrailer samt Schlauchboot zurückgeben. Ein Zeuge hatte berichtet, dass im Bollensdorfer Weg ein Bootstrailer stünde. Die Überprüfung der Polizei ergab, dass Unbekannte den Anhänger rund 200 Meter weggeschoben und zur Abholung abgestellt hatten.

Handtasche aus dem Auto entwendet

Hoppegarten. Die Zeit zwischen 16 und 18.30 Uhr reichte Dieben, um am Sonntagnachmittag die Seitenscheibe eines in der Friedrichshagener Chaussee parkenden Hyundai einzuschlagen und die im Auto befindliche Handtasche zu stehlen. In der Tasche befanden sich Ausweise, Kreditkarten, Fahrzeugpapiere, der Zweitschlüssel des Fahrzeugs und Bargeld. Der Schaden liegt bei 3000 Euro.

Elektrogeräte gestohlen

Neuenhagen. Zwischen dem 23. und 26. März sind Unbekannte in den Geräteschuppen und die Gartenlaube einer Parzelle an der Braunschweiger Straße eingebrochen. Elektrogeräte im Wert von ca. 1000 Euro fehlen.