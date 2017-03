Polizeibericht Neuruppin vom 28.03.2017

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562726/

Neuruppin (RA) Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag- und Sonntagabend die Eingangstüren eines Bürogebäudes an der Neuruppiner Trenckmannstraße aufgehebelt. Auch im Inneren wurden mehrere Türen aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, war zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht klar. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 400 Euro.

Gerangel in der Spielothek

Neuruppin (RA) Zu einem Handgemenge kam es am Sonntagabend in einer Spielothek an der Neuruppiner Hans-Grade-Straße. Ein 55-Jähriger saß dort an einem Automaten und wurde von einem 35-Jährigen angesprochen. Dieser warf dem Spielenden vor, einem Bekannten noch 80 Euro zu schulden. Daraufhin kam es zum Gerangel. Beide Männer erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung.

Beim Überholen zusammengestoßen

Neuruppin (RA) Beim Überholmanöver stieß ein 50-Jähriger mit seinem Renault am Sonntagnachmittag auf der Wittstocker Allee in Neuruppin mit einem VW zusammen. Die 34-Jährige VW-Fahrerin war plötzlich nach links abgebogen, als der Renault sich bereits neben ihr befand. An den Autos entstand insgesamt 3 000 Euro Schaden.