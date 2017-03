Essensgeld: Kommunen fühlen sich alleine gelassen

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Die Stadt Ketzin/Havel muss, wie alle anderen Kommunen auch, von den Eltern einen Zuschuss für das Mittagessen ihrer Sprösslinge in den Kindertagesstätten kassieren. So ist es im Kitagesetz festgeschrieben und vom Oberverwaltungsgericht bestätigt worden. Die Höhe ist nach dem Aufwand zu berechnen, den die Eltern zuhause für ein Mittagessen auch hätten - der so genannten "häuslichen Ersparnis".