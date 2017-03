Eindrücklicher Geschichtsunterricht

artikel-ansicht/dg/0/

Vielleicht könnte man meinen, da äußert sich ein Träumer, ein Romantiker, der nicht zur Kenntnis nimmt, dass die Welt nun einmal so ist, wie sie ist, kriegerisch und gewalttätig. Aber der Eisenhüttenstädter Günter Debski ist Realist, hat eine Hoffnung, die er den Schüler der 9. Klasse des Albert-Schweitzer-Gymnasiums mit auf den Weg gibt. "Man sollte endlich eine Weltfriedenskonferenz mit allen 200 Präsidenten aus allen Ländern einberufen. Sie sollten alle an einen Tisch, dass es nie wieder zu Krieg kommt", appellierte der 89-Jährige.

Er selbst hat erfahren, welche Grausamkeiten ein Krieg mit sich bringt. Und dass Günter Debski gerade am Dienstag seinen Appell an die jungen Schüler richtete, hat seinen guten Grund. Denn am 28. März 1945, vor 72 Jahren, kurz vor Ende des mörderischen 2. Weltkrieges, sollte er erschossen werden, wegen versuchter Desertion und Wehrkraftzersetzung, wie es im Urteil hieß. Der damals 16-Jährige hat der Einberufung zum Reichsarbeitsdienst nicht Folge geleistet. Nur wenige Stunden bevor das Urteil um 15 Uhr vollstreckt werden sollte, an ihm und einem weiteren 16-Jährigen sowie vier Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, wurde den Jugendlichen mitgeteilt, dass sie von Adolf Hitler begnadigt wurden.

Für Debski waren diese Erfahrungen gleichsam Auftrag, als Zeitzeuge den nachfolgenden Generationen als Mahnung darüber zu berichten. Vor vielen Schulklassen und in zahlreichen Veranstaltungen nicht nur in Eisenhüttenstadt hat er über Krieg und dessen Folgen berichtet. Doch inzwischen fordert das Alter Tribut. "Das wird wohl heute mein letzte Auftritt sein. Ich habe genug mit Krankheiten zu tun", sagte der Eisenhüttenstädter am Ende seines Vortrages.

Für Carsten Unger, Geschichtslehrer am Albert-Schweitzer-Gymnasium, ist das bedauerlich. Er hat Günter Debski, der am 12. April 1928 in Prenzlau geboren wurde, als Zeitzeuge in den Unterricht geholt. "Eigentlich mache ich das mit Schülern der 10. Klasse", erklärte der Lehrer. Da aber das Zeitzeugengespräch am Dienstag, dem besonderen Tag für Günter Debski, stattfinden sollte, lauschten Schüler der 9. Klasse den Ausführungen. "Es ist doch etwas anderes, als wenn man die Berichte in einem Buch liest", sagte Carsten Unger. Seine Schüler sind nach diesem besonderen Geschichtsunterricht immer besonders beeindruckt. Wie er sich gefühlt habe, als er wusste, dass er in wenigen Stunden erschossen werden soll, wollte ein Schüler wissen. "Ich wusste in wenigen Stunden bin ich fällig. Es war einfach schlimm", sagte Debski.

Nicht nur den Krieg, sondern auch deren Folgen hat der 89-Jährige erlebt. Er geriet in Kriegsgefangenschaft, kam nach Brest, wurde, weil er einen russischen Kundschafter vor dem Tod bewahrt hat, vorzeitig entlassen. Von Brest aus machte er sich zu einem 1200 Kilometer langen Fußmarsch zurück nach Prenzlau, in seine Heimatstadt, auf. "Es hat gereicht", fasst Günter Debski seine schlimmen Erlebnisse zusammen. Warum, so fragt er vor dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte, werden Milliarden für Rüstung und nicht für friedliche Zwecke ausgegeben?