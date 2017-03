Fürstenwalder wollen Fahrradboxen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Zu wenig Pkw-Parkplätze am Bahnhof, zu wenig Stellplätze für Fahrräder in Fürstenwalde Mitte, Diebstahl von Rädern auf der Nord-Seite des Bahnhofes - damit haben Pendler täglich zu kämpfen. Jetzt wird überlegt, Fahrradboxen aufzustellen. Der Stadtentwicklungsausschuss sprach sich dafür aus.

Fast jeden Morgen steigt Björn Eibich auf ein weißes Damenfahrrad, um zum Bahnhof zu radeln. "Ich nehme immer das klapprige Rad, bei meinem hätte ich Angst, dass es in fünf Minuten weg ist", sagt der 36-Jährige. Zu Hause ist Björn Eibich in Fürstenwalde Süd, dennoch stellt er das Rad auf der Nord-Seite des Bahnhofes ab, wo es häufiger zu Vandalismus und Diebstählen kommt. "In Süd findet man jetzt keinen Abstellplatz mehr", sagt Björn Eibich. Gegen 10.30 Uhr trat er da den Arbeitsweg an.

Wie ihm geht es vielen Fürstenwaldern. Der Stadt ist das Problem bekannt. Schon im Dezember 2015 führte sie eine Nutzerbefragung am Bahnhof durch. "Angenommen, es stünden mehr Fahrradabstellplätze zur Verfügung: Würden Sie das Rad nutzen?", lautete damals eine Frage. 48 Prozent der 339 Teilnehmer beantworteten diese mit "Ja" - 19 Prozent allerdings nur unter der Bedingung, dass es abschließbare Boxen gäbe. Christfried Tschepe, Leiter der Fachgruppe Stadtplanung, rief das Ergebnis im jüngsten Stadtentwicklungsausschuss in Erinnerung.

Das Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ) hatte das Thema Fahrradboxen im Bahnhofsumfeld auf die Tagesordnung setzen lassen. Der Antrag ziele darauf ab, "Autofahrer zum Umsteigen aufs Fahrrad zu bewegen, die Bevölkerung gesund zu erhalten und den Bahnhof aufzuwerten", erklärte Christian Dippe vom BFZ. Die Verwaltung soll damit beauftragt werden, zu prüfen, welche Flächen für die Aufstellung der Boxen geeignet sind und welche Fördermittel in Anspruch genommen werden können. Zudem solle ein Zeitplan entwickelt werden. Zur Finanzierung könnten die für 2017 im Haushalt eingeplanten 50 000 Euro für die Flutlichtanlage im Friesenstadion genutzt werden, schlägt das BFZ vor.

Für eine kurzfristige Lösung gebe es wenig Möglichkeiten, sagte Tschepe. Allerdings ließe sich mit einem Modell-Versuch, der Anfang 2018 starten könnte, die Resonanz auf die Boxen testen. Auch die Zahlungsbereitschaft ließe sich so ermitteln.

In Köln kostet ein Fach in solch einer Fahrradbox beispielsweise im Monat 7,50 Euro, im halben Jahr 35 und im Jahr 60 Euro. Zudem sei eine Kaution zu hinterlegen, teilte Tschepe Recherche-Ergebnisse der Stadt mit. Die Fürstenwalder wären laut der Umfrage aus dem Jahr 2015 im Durchschnitt sogar bereit, pro Monat 20 Euro und pro Jahr 95 Euro zu zahlen.

Tschepe stellte im Ausschuss zwei Angebote für Boxen vor. Eine einstöckige Variante mit 63 Stellplätzen würde demnach 68 000 Euro inklusive Fracht und Montage kosten, eine zweistöckige Variante mit 126 Stellplätzen rund 100 000 Euro.

"Schade, dass es erst dieses Antrages bedurfte", stellte Stephan Wende (Linke) fest. Das Ziel, mehr sichere Stellplätze zu schaffen, sei immerhin seit Ende 2015 bekannt. Nur die Gegenfinanzierung auf Kosten der Flutlichtanlage störte ihn. Sie wurde gestrichen und der Antrag einstimmig angenommen. Am Donnerstag haben die Stadtverordneten darüber zu entscheiden.