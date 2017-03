Tischler rettet Bahnhof Fangschleuse

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562731/

Gelbliche Farbe kräuselt sich auf alten Wänden. Eine rostige Krankentrage steht zusammengeklappt in der Ecke. Viel mehr ist in dem alten Toilettenhäuschen des Bahnhofs Fangschleuse nicht zu sehen. Vier Kabinen gab es früher in dem Gebäude. Jahrzehnte wurde es nicht mehr genutzt. Jetzt stehen Lenard Nehls und Dennis Schneider auf einem Gerüst vor dem Haus und tragen vorsichtig frische Farbe auf neue Balken.

Die beiden Männer sind Mitarbeiter der Tischlerei Busse. Deren Chef, Tischlermeister Rainer Busse, hat die historischen Gebäude 2016 von Bernd Edelmann gekauft. "Ich will sie einfach nur ordentlich herrichten", nennt der 52-Jährige seinen Beweggrund. "Es sah alles so verwahrlost aus", fügt er an. Ein Konzept, wie die Häuser einmal genutzt werden sollen, gebe es noch nicht. Wie viel Geld Busse in das Projekt steckt? "Darüber will ich gar nicht nachdenken", sagt er nur. "Es ist ein Fass ohne Boden", ist ihm bewusst.

Ende Februar begannen seine Mitarbeiter mit der Arbeit. Im April soll das Toilettenhaus fertig sein. Der Dachstuhl wird komplett erneuert, die Zierbalken nach historischem Vorbild sitzen bereits an Ort und Stelle. Statt der Dachpappe kommen aber "schöne, alte Ziegel drauf", sagt Busse. "Das große Gebäude kommt auch noch dieses Jahr dran", blickt er voraus.

Seit Jahrzehnten werden die Häuser nicht mehr genutzt. Vor rund zehn Jahren erwarb Bernd Edelmann, Inhaber der Edelmann Immobilien und Bauträgergesellschaft, das Ensemble von der Deutschen Bahn. 3500 Euro habe er damals bezahlt, sagt Edelmann. Eigentlich wollte er das Haupthaus abreißen und nachbauen. Doch dazu kam es nicht. Edelmann entschied sich für den Verkauf - und dürfte dabei einen guten Schnitt gemacht haben. Er habe "ein Mehrfaches" gezahlt, sagt Busse.

In Betrieb genommen wurden der "Haltepunkt Fangschleuse" am 15. Mai 1879, sagt Eberhard Rüdiger vom Grünheider Heimatverein. Seine heutige Form hatte er noch nicht. "Damals gab es auf der anderen Straßenseite ein Bahnwärterhäuschen", sagt Rüdiger. Sein Urgroßvater habe dort die Kurbel gedreht und Gerhart Hauptmann, der später die Novelle "Bahnwärter Thiel" verfasste, die Funktionsweise erklärt. Anfang 1960er Jahre sei die "Bude" abgerissen worden.

Die Bahnbediensteten saßen zu dieser Zeit schon in der angebauten Veranda des Hauptgebäudes, um für das Öffnen und Schließen der Schranken zu sorgen. Zu DDR-Zeiten wurden dann Löcher in die Verbindungswand zwischen Veranda und Warteraum gestemmt, um Fahrkartenschalter einzurichten. Im Warteraum selbst habe es einen Ofen gegeben, an dem sich die Fahrgäste wärmen konnten, erinnert sich Rüdiger. An der anderen Seite des Warteraumes befand sich ein Rolltor, hinter dem die Fahrradaufbewahrung war. "Als ich noch in Fürstenwalde zur Schule ging, habe ich dort mein Rad immer abgegeben", fügt der heute 73-Jährige an.