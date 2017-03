Schilder gegen Schleusen-Staus

artikel-ansicht/dg/0/

Die Mitarbeiter des Woltersdorfer Ordnungsamtes kommen im Sommer manchmal gar nicht mit dem Aufschreiben von Falschparkern hinterher. Vor allem dann, wenn der Parkplatz an der Maiwiese voll ist. Insbesondere im östlichen Bereich der Schleusenbrücke gibt es in diesen Phasen immer wieder Parkverstöße, wie die Verwaltung festgestellt hat. Teils aus Bequemlichkeit, teils, weil sie es nicht besser wissen, stellen die Gäste ihre Fahrzeuge dann zum Beispiel an der Mittelinsel ab, auf der die beiden Bäume stehen, erweitern zugelassene Parkflächen, in dem sie daneben parken und blockieren die für den Verkehr nicht zugelassene Strandpromenade.

"All das verursacht teils erhebliche Einengungen des Fahrraumes, nicht selten auch massive Behinderungen von Rettungsfahrzeugen", erklärt Corinna Brückner vom Ordnungsamt. Außerdem gebe es vermehrt Staus vor der östlichen Seite der Brücke, an der die Kraftfahrer, die aus Richtung Woltersdorfer Zentrum kommen, Vorfahrt haben. Um diesen Zustand zu verbessern, haben das Ordnungs- und das Straßenverkehrsamt nach einem gemeinsamen Vor-Ort-Termin an der Schleuse eine Reihe von Maßnahmen vereinbart, die in den kommenden Wochen schrittweise umgesetzt werden sollen.

Zunächst wird die Parkverbotszone verändert. Diese beginnt in der Schleusenstraße momentan noch auf Höhe der Bergstraße, also noch ein ganzes Stück vor der Schleusenbrücke. Die Autofahrer werden an dieser Stelle mit einem Schild auf den Beginn dieser Zone hingewiesen, danach gibt es keine Hinweise mehr. Aus ihren Erfahrungen heraus geht die Verwaltung davon aus, dass die Autofahrer bereits an der Brücke wieder vergessen haben, dass sie sich in einer Parkverbotszone befinden. Diese soll deshalb zugunsten einer besseren Wahrnehmung verkleinert werden. Damit einher gehen nach Auskunft von Corinna Brückner zusätzliche Verkehrszeichen für die Halte- und Parkverbote vor der Schleusenbrücke. Auf der anderen Seite sollen außerdem zwischen Hotel Kranichsberg und Liebesquelle Halteverbote eingerichtet werden, um bei den oftmals vorkommenden Staus auf dieser Seite einen besseren Abfluss des Verkehrs zu ermöglichen. Sollte diese Maßnahme nicht die gewünschte Wirkung erzielen, sei eine Änderung der Vorfahrtsregelung denkbar. Vorfahrt an der einspurigen Brücke hätten dann die Fahrzeuge, die aus Richtung Rüdersdorf kommen. Sicher umgesetzt werden soll aber eine veränderte Beschilderung an der Strandpromenade, die gerade von ortsunkundigen Besuchern nicht selten als normale Straße wahrgenommen wird. Ursache: Die Beschilderung, auf der mitgeteilt wird, dass dieser Bereich eine Fußgängerzone ist und demnach kein Ort zum Parken, ist zu weit hinten aufgestellt. Zukünftig sollen die Schilder bereits an der Woltersdorfer Landstraße stehen.

Wie Corinna Brückner berichtet, soll die veränderte Beschilderung im Schleusenbereich hinsichtlich der erzielten Effekte regelmäßig überprüft werden. Denn letztlich sei die Ausweisung von Parkverboten "oftmals kein Patentrezept". Nur die Verkleinerung der Parkverbotszone sei als dauerhafte Lösung angedacht - zumindest solange, wie an der Gestaltung des Straßenraumes keine grundlegende Veränderung vorgenommen werde.