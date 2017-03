Schwenningen verpflichtet Mirko Höfflin aus Mannheim

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562735/

Der 24-Jährige hatte in Mannheim keinen neuen Vertrag mehr bekommen. In der Saison 2015/16 hatten die Adler ihn bereits an die Straubing Tigers ausgeliehen. Schwenningen hatte als Vorrunden-12. die Qualifikation für die Playoffs um die deutsche Eishockey-Meisterschaft verpasst.