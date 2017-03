Lügen und schwarze Kassen

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Die Rettungshundestaffeln im Land sorgen in der Regel für positive Schlagzeilen, etwa wenn sie der Polizei bei der Vermisstensuche helfen. Doch intern rumort es zuweilen, vor allem in den Beziehungen zu den Dachorganisationen. Derzeit werden erneut erbitterte Machtkämpfe öffentlich ausgetragen.

Bereits seit zwei Jahren ist die Stimmung schlecht, Mitte März kommt es zum Bruch: Der DRK-Kreisverband Märkisch-Oderland-Ost erklärt die drei ehrenamtlichen Leiter seiner Rettungshundestaffel zu unerwünschten Personen und schließt sie aus dem Deutschen Roten Kreuz aus. Via Facebook machen die Betroffenen ihrem Ärger darüber Luft, attackieren die Geschäftsführung des Kreisverbands. Ein Angriff auf das Ehrenamt seien die Ausschlüsse, heißt es. Man werde nur so lange respektiert, wie man das tue, was die Geschäftsführung verlangt.

Geschäftsführerin Cordula Töpfer verweist in dieser Zeitung zunächst etwas nebulös auf schwerwiegende Gründe für den Ausschluss. Ein paar Tage später legt der Kreisverband nach: Wirtschaftsprüfer hätten moniert, dass die Staffel über eine nicht genehmigte Handkasse verfüge. "Das gefährdet die Gemeinnützigkeit des Verbandes. Wir mussten reagieren", sagt Präsident Karsten Schulte. Man habe die Leiter der Hundestaffel vergeblich darauf hingewiesen, dass für Einnahmen und Ausgaben der Handkasse Belege eingereicht werden müssten.

Auch jene Facebook-Seite, über die im Namen des DRK Öffentlichkeitsarbeit für die Staffel betrieben wird, ist dem Kreisverband ein Dorn im Auge. Man habe auf dieses nicht autorisierte Angebot inhaltlich keinen Einfluss, kritisiert der Präsident. Kurzum: Die Trennung von den ehrenamtlichen Führungskräften sei unumgänglich.

Die so Gescholtenen lassen das nicht auf sich sitzen und haben Strafanzeige wegen Untreue gegen den Kreisverband gestellt. Demnach hätten die Ehrenamtler seit 2011 rund 20 000 Euro an Spenden eingeworben, die zweckgebunden der Hundestaffel zugestanden hätten. Der Zugriff auf die Mittel sei ihnen jedoch vom DRK verweigert worden. Konkret habe der Verband 2014 ein Einsatzfahrzeug angeschafft, es aber nicht wie vom Spender bestimmt den Leuten von der Hundestaffel übergeben.

Auch die Vorwürfe in Sachen Handkasse und nicht autorisierter Facebook-Seite weisen die Ehrenamtler in einer schriftlichen Stellungnahme zurück. Der Kreisverband verbreite Lügen, um die Ehrenamtler zu diskreditieren, heißt es darin. Tatsächlich sei man vom Verband dazu aufgefordert worden, eine solche Kasse zu führen. Belege über Einnahmen und Ausgaben habe man stets vorgelegt. Und die Facebook-Seite sei bei Präsidiumssitzungen in der Vergangenheit als Mittel der Mitgliedergewinnung gelobt worden. Man habe sich bei der Veröffentlichung von Informationen stets an die Richtlinien des DRK zur Nutzung sozialer Medien gehalten, beteuert Ingrid Fritzemeier, Leiterin der Hundestaffel. Nach ihrer Einschätzung gehe es dem DRK-Kreisverband lediglich darum, unbequeme Ehrenamtler loszuwerden.

Erst vor wenigen Monaten wurde wegen ähnlicher Querelen die Rettungshundestaffel der Lebens-Rettungs-Gesellschaft DLRG im Barnim aufgelöst. Der Kreisverband kreidete den Ehrenamtlern Intransparenz und "eine Reihe von Vorkommnissen" an. Von Untreue und Betrug war die Rede, was die Ehrenamtler als erfundene Vorwürfe zurückwiesen.

Wo liegen also die wirklichen Probleme? Eine Hundeführerin, die sich in der Szene auskennt, aber anonym bleiben möchte, erzählt, dass das Selbstbewusstsein der Staffel-Leiter oft recht groß sei. "Das sind starke Teams, die mit den Hunden für den Verband viel Geld reinholen. Es wird gern gespendet, wenn die Staffeln etwa auf Volksfesten über ihre Arbeit berichten." Daraus würden die Ehrenamtler gewisse Ansprüche mit Blick auf ihre Stellung im Verband ableiten, was den dortigen Hauptamtlichen nicht behage. Auch sorge die Beliebtheit der Staffeln zuweilen für Neid. Dies sei der Boden, auf dem Konflikte entstehen könnten.

Die Barnimer Hundestaffel hat inzwischen einen erfolgreichen Neustart geschafft - unter dem Dach des Bundesverbands Rettungshunde. Der Vorteil: Unter Hundefreunden versteht man sich. Alle haben die gleichen Ziele und Interessen.