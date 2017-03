artikel-ansicht/dg/0/

Sofia (dpa) Bulgariens Nationalisten haben Wahlsieger GERB und den Sozialisten eine breite Regierungskoalition mit Beteiligung des nationalistischen Wahlbündnisses vorgeschlagen. Damit soll in dem neu gewählten Parlament eine stabile Regierung zustande kommen. "Dies wäre das natürlichste Kabinett mit mehr als 200 (der 240) Parlamentariern", sagte der Mitvorsitzender des Bündnisses Vereinigte Patrioten, Waleri Simeonow, am Dienstag im Staatsfernsehen in Sofia.