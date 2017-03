Zahlreiche Gratulanten zum 102. Geburtstag

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Bei bester Gesundheit feierte am Dienstag Margarete Schmidt ihren 102. Geburtstag im Christlichen Seniorenheim "Viktoria Luise", wo die gebürtige Zehdenickerin seit August 2012 lebt. Neben der Familie waren am Vormittag auch offizielle Vertreter der Stadt und der Kirchengemeinde zum Gratulieren gekommen. Auf seiner Gitarre brachte Pfarrer Andreas Domke ihr ein Ständchen dar. Glückwünsche im Namen der Havelstadt überbrachte zusammen mit einem großen Blumenstrauß Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). In diesem Jahr werden in der Stadt gleich vier Damen 100 Jahre alt oder zum Teil noch deutlich älter, sagte er. Auch Heimleiter Norbert Kruschel machte der Jubilarin seine Aufwartung und listete all die prominenten Schauspieler und Sänger auf, die ebenfalls am 28. März 1915 das Licht der Welt erblickten: Frank Sinatra und die unvergessene Ingrid Bergmann zum Beispiel, die neben Humphrey Bogart die Hauptrolle in "Casablanca" gespielt hatte. Mit der Jubilarin freuten sich ihre beiden Kinder und Enkel über die Aufmerksamkeit.