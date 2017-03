"Lebensfreude pur - eine tolle Sache"

artikel-ansicht/dg/0/

In diesem Jahr gab es zunächst einmal die 25. Auflage des durchaus auch überregional bedeutsamen Tanzfestivals. Was Friedrich Schmidt in überschwänglichen Worten fasste - nicht zuletzt an die beteiligten Eisenhüttenstädter Tanzvereine gerichtet - das hatte zuvor Regina Richter-Piehl, Leiterin des Friedrich-Wolf-Theaters mit nüchternen Zahlen unterlegt. "Das Festival hat sich fest etabliert", sagte die Theaterleiterin. Das liegt auch daran, dass der Tanz in der Stadt verankert ist. Vier Vereine mit 400 Mitgliedern, davon ein Großteil Kinder und Jugendlicher, gibt es, die ihre neusten Choreographien zur Eröffnung der Tanzwoche wieder zeigten. Dieser gemeinsame Auftritt schweißt die Vereine auch zusammen, so Regina Richter-Piehl. Aber auch bei Besuchern stößt das Festival auf Resonanz. 3800 Besucher wurden bei den neun Veranstaltungen gezählt, eine Steigerung zum Vorjahr. Die Eröffnungsveranstaltung und das Kindertanzprogramm waren schon lange vorher ausverkauft. Das Programm sei nicht nur qualitativ hoch gewesen, sondern zeichnete sich auch durch Vielfalt aus, "von frech bis nachdenklich", so Regina Richter Piehl. Sechs der neun Veranstaltungen hatten regionalen Bezug - unter anderem traten auch Gruppen aus dem Umland auf -, drei wurde von professionellen Künstlern gestaltet. Es gab auch wieder ein Tanzprojekt.