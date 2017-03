Durchhalten noch bis Ostern

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Dass es ihr so leicht fallen würde, auf das geliebte Frühstück zu verzichten, hätte sie nicht gedacht. "Ich fühle mich gut", bestätigt Jutta Hübner. Die Fürstenwalderin ist eine von drei Fastenden, die das Spree-Journal durch die Fastenzeit begleitet.

Gutes für die Gesundheit: Jutta Hübner verzichtet in der Fastenzeit auf Kohlenhydrate und isst dafür Avocados. © MOZ/Annemarie Diehr

Kein Frühstück, die erste Mahlzeit um 13 Uhr und die letzte um 19 Uhr - Jutta Hübner übt sich seit vier Wochen im Intervall-Fasten. Und nicht nur das: Was sie isst, ist kohlenhydratarm und reich an Eiweiß und gesunden Fetten. "Ich habe auch ein bisschen abgenommen", sagt Hübner, "eineinhalb Kilo." Darum ging es ihr aber nicht; vielmehr fastet sie, um ihrem Diabetes entgegenzuwirken.

"Ich habe keinen Hunger", bekräftigt die Ernährungstherapeutin. Sie esse viel Fisch und Gemüse, als Snack Nüsse und selbstgemachte Müsliriegel. Auch ihr Brot backe sie selbst: ohne Mehl, dafür mit gemahlenen Mandeln, Walnüssen, Sonnenblumenkernen und Eiweiß.

Vor wenigen Wochen ist Jutta Hübner 70 geworden - und standhaft geblieben. "Ich habe meinen eigenen Kuchen gebacken - kohlenhydratarm."

Und wie geht es den anderen Fastenden? Detlef Rothaug ist bisher nur einmal schwach geworden: "Beim 50. Geburtstag eines Kumpels, gleich zu Beginn der Fastenzeit", gesteht der Erkneraner. Er übt sich bis Ostern im Bier-Verzicht.

"Es muss schon etwas sein, das einem schwer fällt", begründete Rothaug sein Vorhaben Anfang März. In geselliger Runde greift er nun anstatt zu einem kühlen Blonden zum Milchglas. Seine Familie, sagt Detlef Rothaug noch, sei mindestens genauso tapfer: Keine Süßigkeiten und weniger Fernsehen lautet die Parole für seine Kinder.

Ganz so zufrieden ist Franziska Fichtmüller nach mehr als der Hälfte der Fastenzeit nicht. "Ich schaffe es noch nicht so gut, weniger zu arbeiten", sagt die Beauftragte für Bildung und Ehrenamt im Kirchenkreis. Drei Stunden mehr Freizeit wollte sie sich pro Fastenwoche freischaufeln. Sie arbeite auch weniger, jedoch immer noch zu viel. "Das liegt daran, dass es im Moment insgesamt zu viel zu tun gibt und ich mich schwer damit tue, einiges liegen zu lassen. Immerhin", ergänzt Franziska Fichtmüller, "nehme ich mir morgens Zeit, um in der Bibel zu lesen."

Davon, das Fasten-Ziel auf Biegen und Brechen umzusetzen, halte sie übrigens nichts. "Und vielleicht wird das Arbeitspensum auch wieder weniger." Ein paar Wochen sind es ja noch, bis Ostern.