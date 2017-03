Zoff nach Sondersitzung

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Ursula Nonnemacher, Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, hat im Nachgang der Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung die SPD-Fraktion scharf kritisiert und ihr Kumpanei vorgeworfen. Warum? Vor dem Hintergrund der Beauftragung einer Konzeptstudie zum Bau eines Hallenbades hätten die Sozialdemokraten ihren Angaben zufolge die Abgeordneten der AfD, "mit denen sie sonst demonstrativ nichts zu tun haben will, intensiv ins Gebet genommen". "Hauptsache die Mehrheit für das Hallenbad steht. Das ist nicht geschenkt. Wir sind von dem Gebaren der SPD-Fraktion ausgesprochen befremdet und enttäuscht, gerade wo sich in den letzten Jahren eine vernünftige Zusammenarbeit über Fraktionsgrenzen hinweg herausgebildet hatte", erklärte sie. Die SPD wies die Kritik indes entschieden zurück. "Der Bau eines Hallenbades ist eine Herausforderung und auch eine Prioritätensetzung. Das wissen wohl unterdessen alle. Wir folgen den über 8 000 Unterstützern des Einwohnerantrages zum Hallenbad, stellen uns der Herausforderung und setzen die notwendigen Prioritäten. Die Fraktionen, die andere Prioritäten setzen wollen, sollten ehrlich sagen, dass sie gegen den Bau eines Hallenbades in Falkensee sind", sagten Fraktionschef Peter Kissing und Wolfgang Jähnichen übereinstimmend zunächst grundsätzlich.