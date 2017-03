"Wir wuppen das mal gemeinsam"

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am 13. Mai steigt in Beeskow das diesjährige Familienfest. Allerdings nicht mehr an der Stadtmauer, sondern auf dem großzügigen Gelände des Sport- und Freizeitzentrums. Es steht unter dem Motto "Das Familienfest zu Besuch bei den Preußen".

"So wie das Familienfest an der Stadtmauer bisher stattfand, hat es sich langsam totgelaufen", findet Dieter Siegesmund, Koordinator des Beeskower Familienbündnisses. "Deshalb suchten wir nach einer neuen Idee: Wir wollen dahin gehen, wo sich normalerweise auch die Familien aufhalten." In diesem Jahr, so berichtet Siegesmund, bot es sich an, gemeinsam mit dem SV Preußen etwas zu machen. "Denn wir planten ja auch einen Preußentag", wirft Bastian Gierke, Preußen-Vorstandsmitglied in das Gespräch ein. "Und das, weil am Abend des 12. Mai unser neues Preußen-Haus in der Gartenstraße eröffnet wird. Ein eigenes Domizil direkt an der Spree für unseren 500-Mann starken Verein. Das ist doch ein Grund zum Feiern."

Also beschlossen das Familienbündnis und der Preußen-Verein zu kooperieren und gemeinsam ein Fest auf dem Gelände des Sport- und Freizeitzentrums zu organisieren. Von 14 bis 18 Uhr hat vorwiegend das Familienbündnis den Hut auf, am Abend übernehmen dann die Preußen die volle Verantwortung.

Dieter Siegesmund will zwar noch nicht alles verraten, was an Programm geboten wird, "denn manches soll ja noch eine Überraschung werden." Fest steht bereits ein großes Bühnenprogramm mit Akteuren der Region. Dabei sein werden unter anderem die Musikschule und die Sparte Teakwondo des Sportvereins Preußen. An Ständen werden sich wieder verschiedene Vereine und Einrichtungen präsentieren und es wird eine etwa zehn Meter lange Spielestraße für die ganze Familie geben. Gebunden worden ist dafür ein einschlägig bekanntes Geschäft aus Potsdam, "Galadriel - der Laden", das längst vergessene und internationale Spiele zur Auswahl hat und diese Spiele beim Familienfest vorstellen und zum Mitmachen einladen wird.

Geschäftsführer Matthias Schäferhoff ist sich sicher, dass der Mensch gerne spielt und dazu gelockt werden muss, Neues zu entdecken. Unter anderem bringt er Jakkolo, ein Spiel, das in Holland nach Fußball auf der Beliebtheitsskala an zweiter Stelle steht, Crokinol aus Kanada, Push aus Schottland und Carom aus Indien. Alles Spiele für die ganze Familie.

Auch die Preußen sorgen für viel Bespaßung. "Wir bieten Torwandschießen, Tischtennis in der Halle, Beachvolleyball, Badminton, Teakwondo und Drachenbootfahren zum Mitmachen an, um nur einiges zu nennen", zählt Bastian Gierke auf und rät: "Bitte Sportzeug mitbringen!" Das Punktspiel der 1. Männermannschaft wurde aufgrund des Festes auf den frühen Abend verlegt: "Anpfiff ist um 17 Uhr. Unsere Mannschaft spielt gegen FSV Luckenwalde II." Damit noch nicht genug: Am Abend sind alle Beeskower zur Party im Freien mit der Band "Sound Express" eingeladen. Bis 2 Uhr soll die Fete dauern.

Für die Versorgung ist von mittags bis abends gesorgt. Diese übernimmt die Mannschaft der Sportlerklause, außerdem organisiert das Familienbündnis wieder einen großen Kuchenbasar. Eis gibt es gratis - gestiftet von der Beeskower Firma Ice Guerilla.

Sämtliche Belustigungen und Mitmach-Aktionen sind kostenlos. Das Familienbündnis will zur Deckung seiner Unkosten in sein Budget greifen - es bekommt jährlich 2000 Euro von der Stadt. Die Preußen wollen noch einen Antrag stellen und das Rathaus um finanzielle Unterstützung bitten.

In diesem Jahr ist das Familienfest zu Besuch bei den Preußen. "Im nächsten Jahr gehen wir vielleicht auf die Burg, in die Schäfereierlebniswelt oder mal ins Gewerbegebiet. Wir sind für alle Ideen offen", sagt Dieter Siegesmund.