Deutlich weniger politisch motivierte Straftaten

Havelland (MOZ) Die Zahl politisch motivierter Straftaten im Landkreis Havelland ist im vergangenen Jahr deutlich gesunken. Das geht aus einer Statistik hervor, die Peter Meyritz, Leiter der Polizeidirektion West, und Kriminaldirektor Sven Mutschischk am Dienstag in Brandenburg/Havel vorgestellt haben.

Insgesamt hat es demnach 2016 insgesamt 89 erfasste Fälle gegeben, in Mehrzahl politisch rechts motiviert. Das sind rund 21 Prozent weniger Straftaten als im Jahr davor. Seinerzeit registrierte die Polizei noch 113 Fälle. Und: Die Aufklärungsquote hat sich wieder um vier auf 56 Prozent verbessert. "Wir konnten im vergangenen Jahr herausragende Erfolge bei der Aufklärung von politisch motivierten Straftaten erzielen. So konnten Kriminalisten des Dezernates Staatsschutz mit Unterstützung der örtlichen Ermittler die offensichtlich politisch motivierte Brandstiftung an der Turnhalle in Nauen aufklären, die als Asylunterkunft dienen sollte", sagte etwa Sven Mutschischk.

Mit Blick auf die politisch rechts motivierten Gewaltdelikte ist hingegen ein Anstieg von drei auf sechs Fälle zu verzeichnen gewesen. Allerdings ist auch die Aufklärungsquote von 33 auf 67 Prozent gestiegen. Die meisten Fälle sind indes unter der Rubrik Propagandadelikte zusammengefasst, 34 an der Zahl, 14 weniger als 2015. 26 Prozent der Fälle konnten jedoch nur aufgeklärt werden und damit 20 Prozent weniger als zuletzt. Michael Richter-Kempin, Sprecher des Bündnisses gegen Rechts in Falkensee, meinte: "Wir haben hier den Eindruck gewonnen, dass sich Rechtsextreme, die es zweifelsohne gibt, hier zurückhalten. Es gibt viele Leute, die behaupten, das politische Engagement gegen Rechts zeigt Wirkung. Ich denke, hier es relativ ruhig."

Im links motivierten Kriminalitätsbereich hat es laut Angaben der Polizeispitze keine Veränderungen im Havelland gegeben. Wie 2015 wurden fünf Fälle registriert, darunter ein Gewaltdelikt, das nicht aufgeklärt werden konnte. Insgesamt liegt die Quote bei 60 Prozent, also um 40 Prozent besser als 2015. Landesweit hingegen habe es einen erheblichen Anstieg von 37 Straftaten in 2015 auf 106 Taten in 2016 gegeben, vor allem vor dem Hintergrund politischer Demonstrationen, die teils mit Angriffen auf Polizisten einhergingen. "Politisch motivierte Straftaten, sei es von links oder rechts, werden nicht toleriert. Gerade die besorgniserregende Zunahme der Gewaltdelikte erfordert in diesem Jahr unser besonderes Augenmerk. Die Meinungs- sowie die Versammlungsfreiheit in Deutschland sind hohe und wichtige Errungenschaften. Diejenigen aber, die mit Gewalt die Grenzen der legitimen, politischen Auseinandersetzung überschreiten oder Polizisten angreifen, müssen mit konsequenter, strafrechtlicher Verfolgung rechnen", betonte Peter Meyritz.