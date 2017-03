Da las einst der große Chef drin

artikel-ansicht/dg/0/

Wusterhausen (MZV) Vor knapp 100Besuchern hat das alte Pfarrhaus in der Wusterhausener Innenstadt am Dienstag die Auszeichnung "Denkmal des Monats" bekommen. Das Gebäude enthält einen ganz besonderen Schatz: eine Bibliothek mit Büchern, die mitunter mehr als 400Jahre alt sind.

Jahrzehntelang waren die Druckwerke in der Kirche gelagert worden. Dort ist es bekanntlich oft sehr kalt - und was bei Lebensmitteln die Brauchbarkeit verlängert, tut Büchern nicht gut. Jetzt sind sie wohl verwahrt in einem Gemeinschaftsraum des alten Pfarrhauses untergekommen. Nur selten werden die Glasschränke aufgemacht.

Für Pfarrer Alexander Bothe war die Auszeichnungsveranstaltung am Dienstag Grund genug, den Schlüssel aus der Tasche zu holen, die Türen des Schrankes zu öffnen und eines der kostbaren Werke herauszuholen. Mit weißen Baumwoll-Handschuhen blätterte er darin und ließ die Gäste so einen Blick in unschätzbares Büchergut werfen. Zum Teil sind die dicken Wälzer so alt, dass alle Texte auf Latein gedruckt sind, weil es bis ins 17.Jahrhundert hinein die gängige Schriftsprache war. Inhaltlich haben sie vor allem für Reformationsforscher großen Wert: So beinhalten sie Abhandlungen über Fragen, wie die seinerzeit noch sehr junge evangelische Pfarrei kirchliche Rituale zu verstehen und umzusetzen hat.

Als "kleine Besonderheit" hob Bothe einen Band der "Magdedeburger Zenturien" hervor, der die Kirchengeschichte seit dem Beginn des Christentums aufgearbeitet hat. Die evangelischen Christen haben sich seit der Reformation den Vorwürfen erwehren müssen, einem abtrünnigen und damit falschen Glauben nachzugehen. "Bei diesem groß angelegten Magdeburger Projekt ging es nun darum, die Kirchengeschichte so nachzuvollziehen, dass gesagt werden konnte: "Wir sind es eigentlich, die auf der Urkirche gründen'", so Bothe.

Dass solch bedeutende und auch noch steinalte Werke gerade in der kleinen Dossestadt zu finden sind, hat einen guten Grund. Das alte Pfarrhaus, das als Baudenkmal des Monats im Mittelpunkt des Vormittags stand, war einst nichts Geringeres als der Sitz des Oberpfarrers beziehungsweise des Superintendenten. Die einstigen Bewohner waren quasi die Kirchenchefs einer ganzen Region. Namen wie Joachim Pasche(1527bis 1578) und Bartholomäus Elerdt(1552bis 1611) zeugen davon. Beide Wusterhausener Oberpfarrer gelten heute noch als wichtige Theologen der evangelischen Frühzeit und sind mit einer neuen Stele vor dem Pfarrhaus speziell geehrt worden.

Das Gebäude selbst hat mit der Säkularisierung und dem fehlenden Geld für Bauvorhaben in der DDR schwere Zeiten hinter sich. Die Superintendentur wurde in den 1960er-Jahren zu Gunsten einer neuen Struktur abgeschafft. Der Sitz der Kirchenobersten verfiel danach immer mehr. Auch nach dem Umbruch 1989/90 geschah erstmal nichts - bis vor nicht allzu langer Zeit der Nordgiebel buchstäblich aus den Fugen geriet. Er drückte nach außen, drohte einzustürzen.

Die Kirchengemeinde hatte sich entschieden, das Haus zu verkaufen. Doch ein Interessent fand sich nicht. Zum Glück: Gemeinsam mit der Wusterhausener Gemeinde, Städtebaumitteln vom Land, der Kirche selbst und auch der Rudolf-August-Oetker-Stiftung floss 2013 und 2014 eine halbe Million Euro in die Instandhaltung.

Jetzt ist das Gebäude nicht nur schön anzusehen. Es bietet zudem zwei Familien Wohnraum. Außerdem werden Zimmer im Erdgeschoss für gemeindliche Begegnungen genutzt. Schließlich die Pfarrbibliothek: Der Chef der Arbeitsgemeinschaft "Städte mit historischen Stadtkernen", Treuenbrietzens Bürgermeister Michael Knape(parteilos), lobte den Umbau des Pfarrhauses als beispielhaft für die ländliche Region. Einerseits sind die Wohnungen so konzipiert worden, dass dort junge Familien genug Raum zum Leben finden. Andererseits ist es eine Begegnungsstätte für alle Wusterhausener: "Dass alte Häuser mit so viel neuem Leben gefüllt werden, ist das, was wir wollen."

So sprach auch Bürgermeister Roman Blank(parteilos) von einem Glücksfall für Stadt und Gemeinde. Die Auszeichnung ist Lohn dafür: "Es hat ja einige Jahre gedauert, bis Wusterhausen wieder ein "Denkmal des Monats' verliehen bekommen hat", sagte er. Die Ehrung passe aber gut ins Jahr, in dem Wusterhausen mit Konzerten, Ausstellungen und Theater-Aufführung an den 500.Jahrestag des Reformationsbeginn erinnern wird (RA berichtete).

Dabei war die Stadt nicht unbedingt der alles mit sich reißende Vorreiter des Umbruchs ab 1517: Weitere Stelen weisen darauf hin, dass die Kirchengemeinde an der Dosse eher zögerlich den evangelischen Glauben umsetzte: "Es war ein langsamer Wandel statt eine Revolution", sagte Blank. "So ist es in Wusterhausen: Veränderungen ja, aber mit Augenmaß - und nur so, dass jeder mitgenommen wird."