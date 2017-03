VfB-Frauen stürmen ins Endspiel

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1562760/

In Gramzow sahen 105 Zuschauer eine doch einseitige Partie. Beide Mannschaften begannen eher zurückhaltend. Die Grünower Frauen mussten ohne Wechselspieler auskommen, trotzdem war das Team nicht zu unterschätzen. Hinten in der Abwehr sortierte Svenja Krause ihre Mitspielerinnen gut, sodass für die Gramzower Stürmerinnen kein Durchkommen war. Auf der Gegenseite besaß Grünow die erste Torchance. Nach einem straffen Freistoß von Lena Giese rollte der Ball der VfB-Torhüterin Vicky Hansche durch die Beine und dann knapp am Tor vorbei. Im Gegenzug startete Paula Schönborn. Nach Doppelpass mit Madeleine Zürner netzte sie zum 1:0 ein. Der Bann war gebrochen und der Gastgeber spielte mutiger nach vorne. Laura Marschke setzte sich gegen zwei Grünowerinnen durch und erhöhte 13 Minuten später auf 2:0. Die Einheit versuchte es mit langen Bällen nach vorn. Lisa Wernicke schickte Lena Giese, die in der Mitte ihre Sturmpartnerin Josefine König suchte. Jedoch klappte kein zwingender Abschluss, da Anne Drauschke, Susann Köppen und Laura Marschke dicht an ihren Gegenspielern standen und die Balleingaben verhinderten. Noch vor der Pause erhöhten Schönborn und Lara Hoge auf 4:0.

Nach der Pause versuchten beide Teams den Ball möglichst schnell hinten herauszuspielen. Somit gab es nur noch eine sehenswerte Aktion, die von Schönborn zum 5:0-Endstand abgeschlossen wurden. Der FC Schwedt schaffte bereits am 6. November 2016 mit einem 10:1-Sieg gegen SC Blau-Weiß Prenzlau den Einzug ins Finale.