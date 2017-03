Motor sammelt Titel

artikel-ansicht/dg/0/

Gleich als Erster wurde der älteste Eberswalder an den Start gerufen. Horst Lorenz startete in der Gewichtsklasse bis 83 kg. Im ersten Versuch drückte er 127,55 kg, in den weiteren zwei Versuchen, wollte Horst die 132,5 kg bewältigen. Doch waren ihm diese Gewichte an diesem Tag noch zu schwer. Trotzdem belegte er den ersten Platz.

Als zweiter Bankdrücker von Motor ging Roland Asmus in den Wettkampf. Er startete in der Gewichtsklasse bis 74 kg im ersten Versuch mit 125 kg. Doch es sollte sich herausstellen, dass dies nicht sein Tag war. In den beiden weiteren Versuchen schaffte er die 130 kg nicht. Mit seinem Ergebnis belegte er in seiner Gewichts- und Altersklasse den ersten Platz.

Als erste Eberswalder Starterin in der Altersklasse Master II und Gewichtsklasse bis 63 kg startete Petra Hoene. Doch sie verpatzte den ersten Versuch, der sie aber weiter motivierte, die beiden anderen Versuche besser zu machen. So drückte sie im Zweiten die 47,5 kg souverän und im Dritten stemmte sie die 50 kg in die Höhe - Platz 1.

Die nächste war zugleich die jüngste Teilnehmerin von Motor. Sabrina Boy startete in der Gewichtsklasse bis 52 kg mit einem Anfangsgewicht von 60 kg. Der zweite Versuch ging mit 65 kg gut von der Hand. Die 67,5 kg waren ihr noch zu schwer. Trotzdem holte sie den Landesmeistertitel.

Als letzter Starter der Waldstädter war Tristan Wendlandt an der Reihe. Er startete in der Klasse bis 74 kg. Wendlandt begann mit 112,5 kg, legte die 117,5 kg nach, doch die eigentlich vorgenommenen 122,5 kg bekam er nicht gedrückt. Mit einem Fehlversuches belegte er am Ende den zweiten Platz.