Top-Platzierungen bei den Weltbesten

Hier hatte Benjamin Vach einen der ersten Kämpfe des Tages. Vor seinem Auftaktkampf gegen den Russen Michail Borok war seine Anspannung deutlich spürbar, doch Vach behielt die Nerven. Er ging von Anfang an vorwärts und holte seine Punkte. Seine Trainer Charlotte Wittich und Laurens Becker waren begeistert. Er gewann alle Vorrundenkämpfe und zog ins Halbfinale ein, in dem er auf Schweden traf. Auch dieses Duell entschied er für sich und sicherte sich einen Platz im Finale. Dort musste er sich leider einem starken Franzosen geschlagen geben. Trotzdem ist der Vizeweltmeistertitel eine überragende Leistung für sein erstes Turnier für die Nationalmannschaft.

In der Zwischenzeit begannen die Kämpfe der U 18 männlich bis 81 kg. Hier ging für Deutschland Lukas Wittich aus Bernau an den Start. Auch er musste in seiner ersten Begegnung gegen Russland kämpfen. Diesen Fight konnte er klar für sich entscheiden. Im nächsten Kampf wartete ein starker Italiener, der später auch Weltmeister wurde. Wittich verlor diesen Kampf. In der Trostrunde trat er dann gegen Rosa aus Polen an. Hier lag er zuerst vorn, doch dann gelang es Rosa aufzuholen. Die letzten 30 Sekunden schenkten sich beide nichts. Am Ende lag Rosa mit 25:23 Punkten vorn und damit schied Wittich aus der Weltmeisterschaft aus. Platz sieben ist dennoch ein gutes Ergebnis für seine erste Weltmeisterschaft.

Für Fabian Fünfstück war es schon die dritte WM. In den letzten Jahren hatte es nicht für einen Treppchenplatz gereicht, desto mehr fieberten nun alle Fans für ihn mit. Direkt im ersten Kampf zeigte er es allen: Er gewann diese Auseinandersetzung deutlich. Vor allem seine Schnelligkeit und saubere Techniken in allen Parts fielen den Kampfrichtern auf. Co.-Trainerin Charlotte Wittich grinste zufrieden in die Runde, sie konnte keinen Fehler in seinem Kampf finden. Auch Fünfstück gewann alle Vorrundenkämpfe und sicherte sich einen Platz im Finale. Hier traf er auf einen Kämpfer aus Russland. Obwohl Fünfstück seinen Kampfstil durchzog und Nerven bewies, reichte es am Ende leider nicht für die Goldmedaille. So blieb der hervorragende Vizeweltmeistertitel, für den jungen Bernauer.

Für Max Pick war es die erste Meisterschaft in der Altersklasse U 21. In seinem ersten Kampf der Weltmeisterschaft trat er gegen den mehrfachen Europameister Andrea Calzoni aus Italien an. Pick schaffte es immer, den ersten Treffer zu setzen und baute so seinen Punktevorsprung kontinuierlich aus. Er bewies in allen drei Parts Stärke und Ausdauer. Taktisch klug kämpfte er sich ohne Komplikationen ins Halbfinale. Dort zog er sich im Duell gegen Russland eine Schulterverletzung zu. Sein Einzug ins Finale sollte das jedoch nicht behindern. Im Finale traf Pick nun auf Dylan Touati aus Frankreich. Hier kämpften beide auf hohem Niveau. Auch aufgrund der Verletzung vom Barnimer konnte sich Touati den Sieg sichern. Somit errang er den Vizeweltmeistertitel.