Französische Gäste bei Granseer Schülern

Gransee (GZ) Überschwengliche Wiedersehensfreude herrschte am Montagabend auf dem Granseer Bahnhof. 16 französische Gymnasiasten und ihre Begleiter waren gerade erschöpft, aber glücklich dem Regionalexpress entstiegen - begrüßt von Schülern des Strittmatter-Gymnasiums und zahlreichen Gasteltern. Die Gäste vom Lycée Jacques Monod in dem Ort Saint Jean de Braye werden bis 4. April bei Familien aus Gransee und dem Umland wohnen. Das Besondere: Man kennt sich schon gut. "Dieses Jahr besuchen uns die französischen Freunde, kommendes Jahr werden wir wieder in Frankreich zu Besuch sein", erklärt die Leiterin der Austausch-Woche, Französisch-Lehrerin Heike Krüger.