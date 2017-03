Als Golzow zur Insel wurde

artikel-ansicht/dg/0/

Rettung mit Booten: Zunächst wurden die Bewohner der Einzel- und Looserhöfe aus den überschwemmten Häusern geholt. Die Männer blieben als Einsatzkräfte meistens in den Dörfern zurück. Diese Aufnahmen stammen aus einem Defa-Augenzeugenbericht. Die Filme we © MMOZ/Ulf Grieger

Dank des Tagebuchs von Heinz Klose, einem Neulehrer aus Golzow, ist recht gut erhalten, wie das Hochwasser am 22. März 1947 Golzow erreicht hat. Klose hat auch eine Handzeichnung hinterlassen, in der genau verzeichnet ist, wo das Wasser stand. Lediglich die Kirchruine, der Friedhof, die Post und die Zufahrt zum Amtshof bildeten eine Insel. Heinz Klose schreibt:

Plötzlich vernehme ich mit wachen Sinnen Klopfen am Fenster. Auf meine Frage, was los sei, erwiderte eine mir unbekannte Stimme, dass Hochwassergefahr sei und wir uns mit Spaten, Schaufeln oder Hacke an der Baracke einzufinden hätten. Es war 3.30 Uhr. Kurz darauf befand ich mich, mit Schaufel versehen, auf dem Wege zum Sammelplatz. Dort war nur bekannt, dass ein Bote aus Gorgast mit der Meldung: "Hochwassergefahr" eingetroffen war. Gegen 6 Uhr konnte ein Teil der Männer frühstücken gehen. Ich blieb bei den 50 restlichen zurück. Es wurde allen seitens des Einsatzleiters angeraten, die Keller zu räumen. Inzwischen trieb mich der Drang, das Neueste zu hören, auf die Straße, wo ich mit den aktuellsten Berichten überschüttet wurde: "Das Wasser kommt," "Der Damm gebrochen". In Manschnow ist das Wasser an der Mühle anderthalb Meter tief." "Kietz wird geräumt, der Zug nimmt die Flüchtlinge auf."

Die Lage wurde bedenklich. 10 Uhr: Das Stromnetz war noch intakt. Durch Zufall gehe ich auf die Straße, als ein Pkw nahte, in dem ein Polizeioffizier gestikulierend den Anwohnern etwas zurief. Ich eilte schnell zur Fahrbahn, als er mir auch schon das Schicksalswort "Sofort räumen!" entgegenrief. 10.50 Uhr: Meine Frau packte das Notwendigste in wenigen kleinen Taschen zusammen, während ich zum Einsatzleiter eilte. Die Züge brachten von Gorgast und auch nun von Golzow die Flüchtlinge bis nach Werbig. Sie hielten den Pendelverkehr zu den gefährdeten Stationen aufrecht. Nach kurzem Überlegen stand fest, dass es ratsam wäre, sich einem Wagen anzuhängen, um so nicht ganz allein der ungewissen Zukunft entgegenzugehen.

11.20 Uhr verließen wir das Haus. Eine Familie war schnell gefunden, die meine Frau mitnehmen wollte, ich selbst musste bis auf Weiteres zurückbleiben; das letztere galt für alle Männer. Mein Platz war für die nächsten Stunden am Kirchplatz, um zu helfen und auch zu hören. "Frauen und Kinder müssen raus, Männer bleiben hier. Ebenfalls das Großvieh muss mit", riefen der Bürgermeister, Einsatzleiter und Polizist den Leuten zu. Diesen strikten Befehl gab der Landrat persönlich. Wider Erwarten sah man in der Zeit von 11.20 bis 13.00 Uhr wenig Menschen die Straße passieren. Was ging vor? Waren sie schon alle weg? Keinesfalls, ein Gang durch die Hauptstraße überzeugte mich davon. Mein Bodenausguck brachte mir endlich die volle Gewißheit, dass das Wasser kommt. Der Strom wurde reißender und stand plötzlich immer breiter werdend vor mir. Die tiefsten Stellen füllten sich und es traf so ein, wie anfangs vermutet wurde, das Wasser floss von Süden kommend um Golzow herum und strömte dann in nordwestliche Richtung ab.

Mit einem Mal hieß es, die Keller im Doktorhaus sind voll Wasser. Dies war das Signal, vielen sich selbst den Marschbefehl zu geben. Wer wollte sich gern trennen von dem, was er sich nun wieder in den fast zwei Jahren erarbeitet hatte. Die Kranken, Gebrechlichen und Kleinkinder waren bereits auf einem Lkw reisefertig, als es dann so weit war, blieb er nach klirrendem Geräusch mitten in der Hauptstraße stehen. Nach und nach trafen die vom Landrat zugesagten Lkw ein. Der Krankentransport wurde umgeladen, die verzweifelten Gesichter, schauten ein wenig sorgenvoll drein. Die Zeit verging. 15 Uhr: Nur wenige Menschen trafen am Haltepunkt ein, um ins ungefährdete Gebiet mitgenommen zu werden. Bis kurz vor Eintritt der Dämmerung war es jeder Person möglich, sich auf einem Auto in Sicherheit zu bringen. Von außen her wurde zum Abtransport genügend getan.

Das letzte Fahrzeug war weg; wer zurückblieb, war für längere Zeit von der Außenwelt abgeschnitten. Links der Genschmarer Straße drängte das Wasser nach Nordwesten und kam stetig näher an uns heran. Rechts derselben Chaussee bis zur Gorgaster Straße war um 18 Uhr noch alles trocken. Vor mir lag der Wasserspiegel, darin glänzte ein Licht, welches vom Hause des Bürgermeisters herkam. Vorher schrie er herüber, dass kein Herauskommen wäre, er wolle abgeholt werden. Leider ging das wohl nicht, da unsere drei Kähne noch auf dem Trockenen lagen, außerdem war es derartig neblig und dunstig, dass man kaum ein Hindernis erblicken konnte, also musste unser Bürgermeister bis zum nächsten Morgen warten.

Der 23. März 1947 ist ein Sonntag. Es dämmerte; ein Blick aus dem Fenster überzeugte mich davon, dass das Wasser bereits den Rand des Hofes überschritten hatte. Nachdem es heller war, war ich bereits auf dem Wege zu meiner Wohnung. In Richtung Gorgast war die linke, also die zur Oder zugewendete Seite bis zur Straße überschwemmt, nur der Kirchplatz war trocken. Auf der anderen Seite sah es besser aus. Vom Postamt beginnend bis einschließlich zum Friedhof war es trocken. Auch die neue Schule war unberührt. Ein Blick vom Dach gab mir Aufschluss über die augenblickliche Lage. Im Westen konnte ich die spiegelblanke Fläche bis zu den Seelower Bergen beobachten. Für mich war es eine erfreuliche Tatsache, dass in dieser Richtung von mir aus noch 750 Meter trockenes Land zu sehen war. Im Süden wurde der Friedhof bespült. Die Gräber waren noch unversehrt. Im Norden war der Amthof bis zur Post ebenfalls trocken. Nur im Osten stand der Silberspiegel bis zur Straße. Mein Nachbar Fielitz hatte sich ein Floß gebaut und stakste umher. Ein Blick in den Keller ließ mich wider Erwarten zehn Zentimeter Grundwasserhöhe feststellen. In Richtung Gorgast vernahm ich ein starkes Rauschen, das sich als ein Übertreten des Wassers über die gewölbte Straße herausstellte. Vor dem Sägewerk, etwa in einer Breite von 75 Metern, trat das Wasser herüber und füllte das Becken von der Kleinbahn bis zum Friedhof. Hempels konnten nicht mehr aus dem Haus, ein Sprung aus dem Fenster, und sie waren auf einem Floß. Einige Balken hatten sich vom Lagerplatz bereits selbständig gemacht. So weit ich sehen konnte, war die Straße nach Gorgast frei, ebenfalls die Bahnhofstraße, wo erst kurz vor den Schienen Wasser zu entdecken war. Die Genschmarer Straße war nicht mehr passierbar. In Richtung Zechin ging ich bis zu Lieferts Haus, dann wurde mir das über die Straße strömende Wasser zu heftig. Zurückkehrend stellte ich fest, dass bei Berwald der Übertritt des Wassers über die Straße begann. Die Häuser standen dort, jeweils nach ihrer Tiefe, bis wenige Zentimeter unterhalb der Türklinke unter Wasser. In jedem Haus waren Frauen und Kinder anwesend. Überraschend war dabei die Anzahl, daher fuhren tags zuvor manchmal die Lkw halb beladen nach Seelow.

Beim Bürgermeister stand das Wasser in Fensterbretthöhe. Auch er stellte die vielen Frauen und Kinder fest. Wer sollte es verantworten, wenn eines Tages das Mehl alle ist oder die Kartoffeln nicht mehr ausreichen? Abgesehen von der Ernährung, wo viele nichts befürchten brauchen, kann der Fall eintreten, dass kein Trinkwasser zur Stelle ist. Hier ist es unverantwortlich, den kurzen Weg zur Höhe gescheut zu haben! Eine Draisine sehe ich in Richtung Ost fahren, also sind die Gleise frei. Ununterbrochen höre ich Detonationen: das Eis der Oder wird gesprengt. Inzwischen haben wir die Kähne flott gemacht. Von den dreien ersoffen zwei, der Dritte ist dafür umso dichter. Der Bürgermeister und Bäcker fahren mit dem Kahn zu den Gehöften, bringen Brot hin und erkundigen sich nach dem Befinden. Auf fast allen Gehöften ist jemand anwesend. Die Bahnhofssiedlung ist unter Wasser.