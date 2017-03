Mehr Gewalt gegen Polizisten

artikel-ansicht/dg/0/

Erst am Montag wurden in Lehnitz zwei Einsatzkräfte angegriffen, als sie zur Gemeinschaftsunterkunft gerufen wurden, um einen jungen Afghanen zu beruhigen, was ihnen nicht gelang. Als sie ihn festnehmen wollten, wehrte sich der 20-jährige Afghane und verletzte dabei eine 37-jährige Beamtin und ihren gleichaltrigen Kollegen. Sie fesselten ihn schließlich an Händen und Füßen. Doch selbst im Gewahrsam der Polizeiinspektion Oranienburg wollte sich der junge Geflüchtete nicht beruhigen. Er schlug immer wieder gegen die Wände. So heftig, dass er sogar die Wände beschädigte und sich selbst verletzte. Ein Notarzt ordnete die Zwangseinweisung ins Krankenhaus an. Die Kripo ermittelt jetzt wegen Körperverletzung, Bedrohung, Widerstandes und Sachbeschädigung. Die Staatsanwaltschaft will Haft gegen ihn beantragen.

Im vergangenen Jahr zählten die Statistiker im Bereich der PD Nord 179 Fälle von Gewalt gegen Polizei und Rettungsdienst. "Es waren 344 Kollegen betroffen", sagte Bernd Halle. Im Jahr zuvor waren 34 Fälle weniger erfasst worden. "Das beunruhigt mich", so Halle.

Der Anstieg der Gewalttaten gegen Einsatzkräfte von Polizei, Krankenwagen bis hin zu Feuerwehr korrespondiert mit dem Anstieg der Straftaten innerhalb von Asylunterkünften im Bereich der PD Nord. 2016 wurden 338 Fälle gezählt, 212 mehr als 2015. Das sei vor allem damit zu erklären, dass auch 2016 deutlich mehr Flüchtlinge eintrafen als 2015, erläuterte Bernd Halle. Durch das Zusammentreffen vieler unterschiedlicher Kulturen auf engem Raum herrsche Frust und Langeweile, auch Alkoholkonsum sei ein Problem. "Es vergeht kein Tag ohne Auseinandersetzung", so Halle. Schwerpunkte der Einsätze waren die Heime in Hennigsdorf, Lehnitz und Bärenklau.