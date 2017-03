Preis für Sommerfelder Arzt

artikel-ansicht/dg/0/

Sommerfeld (OGA) Daniel Schrednitzki von der Sommerfelder Sana-Klinik erhält den Wissenschaftspreis 2017. Der Mediziner wird für seine Dissertation mit dem Namen "Kurzfristige klinische Ergebnisse medialer Schlittenprothesen in Kombination mit patellofemoralem Ersatz verglichen mit Totalendoprothesen" geehrt. Schrednitzki, der seit 2001 in der Klinik für operative Orthopädie arbeitet und seit Anfang 2015 Chefarzt Professor Andreas Halder untersteht, hat an 40 Patienten geforscht, um bessere Ergebnisse beim operativen Einsetzen von Knievollprothesen zu erreichen. Vor Ort wird nicht nur operiert, sondern auch gleich rehabilitiert. Die Chirurgen, Orthopäden und Physiotherapeuten ziehen dabei an einem Strang, um nach schweren Eingriffen die Fürsorge für die Patienten weiter zu verbessern.