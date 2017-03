Freiwillige Aufgaben liegen im Plan

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadt Eisenhüttenstadt gibt in diesem Jahr rund 3,8 Millionen Euro für sogenannte freiwillige Aufgaben aus. Dazu gehören unter anderem kulturelle Einrichtungen wie die Bibliothek, das Friedrich-Wolf-Theater und das Museum, aber auch der Verkehrsgarten und die Sportförderung. Die Summe hört sich zunächst gewaltig an, macht aber gerade einmal 7,3 Prozent des Gesamthaushaltes aus. Allerdings besteht nicht Spielraum für größere Mehrausgaben. Gudrun Grund, Kämmerin der Stadt, verwies jüngst im Ausschuss für Kultur und Sport darauf, dass laut Vorgaben der Kommunalaufsicht die Ausgaben für freiwilligem Leistungen nicht mehr als 7,5 Prozent der Gesamterträge ausmachen dürfen. "Wir erfüllen diese Vorgaben", sagte die Kämmerin. Der Bereich Kultur und Wissenschaft schlägt mit 2,5 Millionen Euro Aufwendungen zu Buche, was 4,7 Prozent an den Gesamtaufwendungen ausmacht. Beim Sport, ebenfalls eine freiwillige Aufgabe, gibt die Stadt 1 Million Euro aus, rund zwei Prozent der Gesamtaufwendungen. Dem stehen 400000 Euro Einnahmen entgegen.