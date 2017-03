Für friedliche Nachbarschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Schiedsfrau Kerstin Kassel und ihr Stellvertreter Dieter Marschner sind nach drei Amtsperioden erneut von den Gemeindevertretern berufen und verpflichtet worden. Kerstin Kassel ist seit 16 Jahren dabei und seit zehn Jahren die Chefin. In ihrer Vorstellung berichtete die Leiterin, dass sie in dieser Zeit 87 Verhandlungen geführt und 156 Mal in Tür- und Angelfällen beraten habe. Vor allem sei die Beratung im Nachbarschaftsrecht gefragt. Dabei würden die Schiedsleute versuchen, Streit zu schlichten und die Kontrahenten vor dem Gang zum Gericht zu bewahren.