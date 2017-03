Ostereier, Hefezöpfe und Trudeln

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen (MOZ) Die Ostervorbereitungen in der Briesener Kita Kinderrabbatz laufen auf Hochtouren. Am Dienstag haben die Vier-bis Fünfjährigen mit viel Fantasie 30 ausgepustete Eier mit Wasserfarben verziert. Jedes bemalte Ei ist ein Unikat geworden. "Mein Papa hat die Eier ausgepustet, dafür braucht man ganz viel Luft", erzählt Fabienne Töbs (4) aus Briesen. Die kleinen Kunstwerke sollen an blühenden Zweigen hängen und die Kitakinder auf das Osterfest einstimmen. Für das große Eiersuchen am 6. April haben die Knirpse außerdem Hasentaschen aus Pappteller gebastelt. Zudem laden die neu gegründete Kultur Gemeinschaft und das Eltern-Kind-Zentrum am 8. April, um 14.30 Uhr, zur "Ostereierei" für die ganze Familie ins Vereins-und Gemeindehaus ein. Basteln, Eierbemalen und Eiertrudeln stehen auf dem Programm. Außerdem wird gezeigt, wie man Hefezöpfe und Eierlikör macht. Am 4. und 6. April, jeweils 17.30 bis 20.30 Uhr, kann man Eier nach sorbischer Tradition verzieren.